União Brasil desbanca PT de Lula e PL de Bolsonaro e é o mais votado na Bahia

Prefeitos eleitos do partido somaram 1,8 milhão de votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral

Nem o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nem o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, o partido mais votado nas eleições municipais da Bahia foi o União Brasil, liderado pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto. Ao todo, os prefeitos eleitos da legenda receberam 1,8 milhão de votos – cerca de cinco vezes mais que os gestores da sigla do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que receberam 398 mil.

A partir de 2025, o União Brasil administrará para cerca de 40% da população baiana, formada por 14,14 milhões de habitantes. No total, 5,6 milhões de baianos terão no governo municipal um prefeito da sigla. Entre as cidades que serão governadas pelo partido, estão quatro das cinco maiores do estado em número de eleitores: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Lauro de Freitas.

Maior colégio eleitoral da Bahia, Salvador reelegeu, de forma acachapante, o prefeito Bruno Reis (União Brasil), que teve 78,67% dos votos. Candidato apadrinhado por Jerônimo, o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) terminou a disputa em terceiro lugar, com apenas 10,33%.

Na Princesinha do Sertão, no centro norte baiano, o ex-prefeito José Ronaldo (União Brasil) derrotou Zé Neto (PT) com 50,32% dos votos e comandará o Executivo municipal pela quinta vez. Com 426,8 mil eleitores, a cidade é o segundo maior colégio eleitoral do estado.

Em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, a prefeita Sheila Lemos (União Brasil) foi a mais votada com 58,83% dos votos conquistenses contra 26,74% do segundo colocado, Waldenor Pereira (PT). Sheila foi julgada inelegível pela Justiça Eleitoral, mas entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Já em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), a vereadora Débora Régis foi eleita com 59,61% dos votos em uma disputa direta com Antônio Rosalvo (PT), candidato apoiado pela prefeita Moema Gramacho (PT) que recebeu 40,39% dos votos. Na RMS, a sigla de ACM Neto ainda pode continuar no comando do quarto maior colégio estadual: Flávio Matos (União Brasil) e Luiz Caetano (PT) disputam o segundo turno em Camaçari.

O União Brasil foi ainda a legenda que mais elegeu prefeitos nas 20 maiores cidades. Foram oito eleitos. Em Ilhéus, no sul baiano, Valderico Júnior (União Brasil) venceu com 43,24%, enquanto a segunda colocada, Adélia Pinheiro (PT) terminou a disputa com 40,49%. Em Barreiras, no oeste, Otoniel (União Brasil) desbancou Danilo Henrique (PP), Davi Schmidt (Novo) e Tito (PT) e foi eleito com 38,88% dos votos.

Com 64,27% dos votos, Dr. Marcelo Belitardo (União Brasil) foi reeleito em Teixeira de Freitas, no sul baiano. Já em Simões Filho, na RMS, Del (União Brasil) foi eleito com 58,16%. No estado, o União Brasil elegeu 39 prefeitos.

Araçás, Barreiras, Brejolândia, Buerarema, Cairu, Campo Formoso, Conceição do Coité, Conde, Coribe, Correntina, Dom Macedo Costa, Feira de Santana, Ibiassucê, Ibicaraí, Ilhéus, Itagi, Lagoa Real, Lauro de Freitas, Mansidão, Mata de São João, Mucuri, Nova Viçosa, Ourolândia, Pé de Serra, Quixabeira, Rafael Jambeiro, Riachão do Jacuípe, Salvador, Santa Maria da Vitória, Santo Amaro, Santo Estêvão, São Gonçalo dos Campos, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Sítio do Mato, Teixeira de Freitas, Uruçuca, Várzea do Poço e Vitória da Conquista.

ACM Neto, que é vice-presidente do União Brasil, celebrou a vitória do partido em diversas regiões. “Com mais de 40% da população baiana sob a liderança de prefeitos do nosso partido, teremos a oportunidade de transformar a Bahia, levando desenvolvimento e qualidade de vida para milhões de pessoas. E isso é apenas o começo. Se vencermos em Camaçari, esse número será ainda maior, consolidando o União Brasil como a principal força política da Bahia”, afirmou.

Reflexos em 2026

A vitória nas principais cidades da Bahia é vista como muito positivo para o partido, uma vez que esses municípios acabam influenciando nos menores, segundo a explicação do cientista político Cláudio André de Souza, professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

“Se a gente pensar o caso de Feira de Santana, que tem quase 100 municípios que dialogam diretamente com a cidade. A cidade de Feira vai sendo usada por esses outros municípios, pela população das outras cidades, a gente vê exatamente o quanto esses municípios são importantes também na área econômica", disse.

Ganhar nos maiores colégios baianos reforça o nível de competitividade que o União Brasil terá nas eleições gerais em 2026. “A manutenção e a conquista de cidades maiores colocam o União Brasil com chance, com capacidade competitiva de vencer as eleições para o cargo de governador da Bahia”, complementou Souza.