3 signos finalmente se libertam de um período difícil a partir de hoje (28 de outubro)

Depois de viverem momentos turbulentos, esses signos entram em uma nova fase de estabilidade e alívio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:00

Signos e paz
Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

A partir desta terça-feira, dia 28 de outubro, a energia muda e três signos começam a deixar para trás um ciclo de cansaço e obstáculos. As pressões que antes pareciam intermináveis começam a se dissolver, abrindo espaço para uma sensação de leveza e retomada do controle. É o momento de recuperar forças, fazer as pazes com o passado e seguir em frente com mais clareza. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer:

O peso emocional que você vem carregando há tempos começa, enfim, a se dissipar. Um problema que drenava sua energia tende a se resolver, trazendo paz e alívio. Este é um chamado para parar de revisitar o que já foi - o aprendizado ficou, mas o sofrimento não precisa continuar. Acredite: o que vem agora é mais estável e sereno.

Dica cósmica: Liberte-se do que não pode mais ser mudado e abrace um novo começo com confiança.

Libra:

Você entra em um momento de reorganização interna, em que tudo o que antes parecia demais começa a encontrar equilíbrio. Algo que tirava sua paz perde força e importância, e isso marca o início de um novo ciclo. É uma sensação de leveza, mas também de amadurecimento - você sabe melhor quem é e o que quer.

Dica cósmica: Use o aprendizado recente como base para suas próximas decisões; você está mais preparado do que imagina.

Capricórnio:

Depois de um período de testes e esforço constante, as coisas finalmente começam a se alinhar a seu favor. Obstáculos perdem força e você percebe que sua resistência deu frutos. Agora é hora de reconstruir - só que do seu jeito, com mais autonomia e clareza.

Dica cósmica: Entenda que força também é saber o momento certo de soltar o que já cumpriu seu papel.

Tags:

Signo Câncer Libra Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

