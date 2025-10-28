Estela sem memória, Sandra em perigo e segredos revelados em 'Êta Mundo Melhor!' desta terça (28)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:00
A novela das 18h ‘Êta Mundo Melhor!’ continua surpreendendo nesta terça-feira (28). Com roteiro de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e direção de Amora Mautner, a trama mistura emoção, suspense e intrigas que prometem prender a atenção do público.
O dia começa com Sandra pedindo ajuda a Zulma, que oferece abrigo, mas logo coloca a visitante em apuros, transformando-a em refém para chantagear Celso. Enquanto isso, Estela revela a Ernesto que perdeu a memória, deixando-o visivelmente nervoso, algo que não passa despercebido por Olga.
Apesar das tensões, Anabela comemora a decisão de Estela de permanecer em sua casa, reforçando laços familiares. Entre desentendimentos e dilemas, Sabiá questiona Simbá sobre um ataque de Policarpo, e Candinho defende o amigo, que se sente culpado pela possibilidade de separar os dois.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
O clima de mistério aumenta quando Estela pede a Celso que conte sobre seu namoro, e Cunegundes exige que Carneiro interne Medeia. A tensão se intensifica ainda mais com Sandra tentando convencer Felícia a libertá-la do porão onde Zulma a mantém presa. Por fim, Policarpo dá sinais a Candinho de que Simbá pode não estar falando a verdade, enquanto Araújo avisa sobre notícias preocupantes envolvendo o caso de Policarpo.
‘Êta Mundo Melhor!’ vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, mas lembre-se: a programação pode sofrer alterações.