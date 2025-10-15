Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 signos vivem um dia poderoso e transformador nesta quarta-feira (15 de outubro)

Depois de um período confuso, estes signos finalmente enxergam seu caminho com clareza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 12:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

O dia nesta quarta-feira, 15 de outubro, marca uma virada energética poderosa. Para alguns signos, é o início de um novo capítulo — mais leve, confiante e cheio de propósito. Depois de enfrentar dúvidas, medos e fases de estagnação, cinco signos do zodíaco agora sentem o peso sair dos ombros. É o começo de uma fase de clareza, coragem e evolução pessoal. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Hoje é um ótimo dia para suas amizades e conexões. Você perceberá quem realmente vibra na mesma frequência que você e quem apenas ocupa espaço. Ao se cercar de pessoas inspiradoras, sua energia volta a fluir. Uma nova amizade ou parceria pode mudar sua forma de ver o mundo.

Dica cósmica: Priorize quem soma - o resto, o tempo leva.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Leia mais

Imagem - Quatro signos recebem bênçãos inesperadas do universo hoje (15 de outubro)

Quatro signos recebem bênçãos inesperadas do universo hoje (15 de outubro)

Imagem - Descubra como atrair boas energias com seu número e cor da sorte de hoje (15 de outubro)

Descubra como atrair boas energias com seu número e cor da sorte de hoje (15 de outubro)

Imagem - 3 signos reencontram felicidade a partir de hoje (15 de outubro)

3 signos reencontram felicidade a partir de hoje (15 de outubro)

Touro

Um dia de reconhecimento profissional e avanços no trabalho. Seu esforço começa a ser notado e, de repente, portas que pareciam fechadas se abrem. Continue investindo naquilo que você faz com excelência — alguém importante está prestando atenção.

Dica cósmica: A constância é o seu maior trunfo.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Leão

O amor ganha destaque e pede sinceridade. Você entende que relacionamentos saudáveis exigem verdade, mesmo quando é desconfortável. Hoje, uma conversa pode aproximar duas pessoas ou trazer a clareza que faltava. É hora de abrir o coração sem medo.

Dica cósmica: Falar com coragem é o primeiro passo para viver o amor que você merece.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Escorpião

Seu foco se volta para o lar e para o conforto emocional. Você decide transformar o ambiente ao seu redor — não apenas fisicamente, mas também energeticamente. Pequenas mudanças no cotidiano trazem uma sensação de leveza e pertencimento.

Dica cósmica: Casa também é o lugar onde sua alma descansa.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Aquário

Um novo olhar sobre a vida começa a surgir. Depois de tanto tempo sentindo-se preso, você finalmente entende o propósito por trás das experiências mais difíceis. O que parecia perda agora se revela aprendizado. Hoje, você sente o poder de recomeçar com sabedoria e confiança.

Dica cósmica: O impossível é apenas o que você ainda não tentou.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Tags:

Signo Áries Touro Leão Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos