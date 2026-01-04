Acesse sua conta
A árvore que viveu 5 mil anos em clima extremo e foi derrubada depois de um erro humano

A árvore Prometeu resistiu a tudo, menos a uma escolha humana

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 09:00

Um episódio dos anos 1960 redefiniu os limites da ciência ambiental
Crédito: Reprodução/Youtube

Durante séculos, uma árvore enfrentou o clima extremo das montanhas norte-americanas sem jamais ser notada. Sua longevidade parecia inabalável, até que uma decisão científica interrompeu uma história que atravessava milênios.

Conhecido como Prometeu, o pinheiro bristlecone foi derrubado em 1964, em um episódio que se tornaria referência mundial sobre ética e preservação ambiental.

O caso ganhou notoriedade não apenas pela idade da árvore, mas pelo impacto duradouro que causou nas regras de pesquisa científica e proteção da natureza.

Pando, a árvore considerada um dos seres vivos mais antigos e pesados do mundo

Raízes profundas na história

O Prometeu crescia em uma região isolada do Wheeler Peak, em Nevada, onde poucas espécies conseguem sobreviver. O frio intenso e a falta de água ajudaram a moldar sua resistência extrema.

Seu crescimento lento funcionava como estratégia de sobrevivência. Ao avançar centímetro por centímetro, a árvore preservava recursos e se adaptava às mudanças ambientais ao longo do tempo.

Muito antes das grandes civilizações, o pinheiro já existia. Sua presença silenciosa acompanhou quase toda a trajetória da humanidade sem jamais ser percebida.

A pesquisa que virou tragédia

Em meados dos anos 1960, Donald Rusk Currey estudava anéis de crescimento de árvores antigas. Naquele período, a ciência ainda não impunha limites claros à intervenção em espécies raras.

Uma versão afirma que o instrumento usado para coleta de amostras ficou preso no tronco, tornando inevitável o corte completo.

Outra explicação aponta a necessidade de analisar toda a seção do tronco. O fato é que havia autorização oficial e nenhuma suspeita sobre a idade extraordinária do Prometeu.

A descoberta que chocou a ciência

O impacto real surgiu depois. Ao analisar os anéis, Currey percebeu que havia derrubado uma árvore com cerca de cinco mil anos de existência.

Mais tarde, ele reconheceu que sabia que o pinheiro era antigo, mas jamais imaginou sua dimensão histórica. A revelação provocou indignação e reflexão.

O episódio escancarou a ausência de protocolos adequados e reforçou a urgência de repensar a relação entre ciência e preservação.

Um alerta que atravessa gerações

O fim do Prometeu se transformou em símbolo. A partir dele, árvores antigas passaram a receber proteção mais rigorosa em diversos países.

Hoje, o caso é lembrado como uma lição permanente. Ele mostra que a busca pelo saber precisa caminhar junto com o respeito ao tempo da natureza.

Mesmo derrubado, o Prometeu continua ensinando que certos erros não podem ser desfeitos, apenas compreendidos.

