TAROT CIGANO

A carta Foice domina o Baralho Cigano desta segunda-feira (26): cortes necessários evitam perdas maiores

O Baralho Cigano aponta um dia de decisões rápidas, encerramentos inevitáveis e necessidade de agir com firmeza diante do que já não pode ser mantido

Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 00:45

A Foice Crédito: Imagem gerada por IA

A carta que rege esta segunda-feira (26) é a Foice, símbolo direto de cortes, rupturas e atitudes que não admitem adiamento. A energia do dia é intensa e pede clareza. Adiar decisões ou fingir que certos incômodos não existem pode gerar perdas maiores mais adiante.

No campo emocional, a Foice indica a necessidade de encerrar ciclos que já causam desgaste. Relações instáveis, jogos emocionais ou situações repetitivas tendem a chegar a um ponto final. O corte pode doer no início, mas abre espaço para alívio e reconstrução mais honesta.

Na vida prática, a carta fala de mudanças bruscas, mas libertadoras. Projetos, acordos ou hábitos que não funcionam mais precisam ser interrompidos para que algo novo possa surgir. O Baralho Cigano alerta que insistir no erro hoje traz consequências mais duras do que agir com firmeza agora.

No plano espiritual, a Foice representa limpeza energética. É um dia propício para afastar influências negativas, pensamentos obsessivos e tudo aquilo que drena sua energia. Cortar também é um ato de proteção.

