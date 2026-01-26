ASTROLOGIA

Anjo da Guarda desta segunda (26 de janeiro) traz chamado claro: encare o que está evitando e corte o que já se prolongou demais

Decisão que vinha sendo adiada cobra posicionamento

Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 00:30

Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O Anjo da Guarda indica que esta segunda-feira (26) não permite mais adiamentos. Questões que vêm sendo empurradas ganham peso e exigem atitude. A energia do dia favorece decisões conscientes, mesmo que desconfortáveis no primeiro momento. Para alguns signos, escolher será libertador.

Gêmeos

A indecisão pode gerar ansiedade e desgaste mental. O recado espiritual é parar de analisar todas as possibilidades ao mesmo tempo e assumir uma direção. Nem toda escolha precisa agradar a todos. Hoje, decidir traz alívio e clareza.

Capricórnio

Você sabe exatamente o que precisa ser feito, mas vem adiando por medo das consequências. O Anjo da Guarda pede coragem para assumir responsabilidades que já estão maduras. Evitar decisões agora pode atrasar avanços importantes, especialmente no campo profissional e pessoal.

Sagitário

A vontade de manter tudo em aberto começa a cobrar um preço emocional. O alerta é entender que liberdade também envolve compromisso com aquilo que você escolhe sustentar. Definir caminhos hoje evita arrependimentos mais adiante.

Mensagem do dia