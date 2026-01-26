Anjo da Guarda desta segunda (26 de janeiro) traz chamado claro: encare o que está evitando e corte o que já se prolongou demais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 00:30
O Anjo da Guarda indica que esta segunda-feira (26) não permite mais adiamentos. Questões que vêm sendo empurradas ganham peso e exigem atitude. A energia do dia favorece decisões conscientes, mesmo que desconfortáveis no primeiro momento. Para alguns signos, escolher será libertador.
Gêmeos
A indecisão pode gerar ansiedade e desgaste mental. O recado espiritual é parar de analisar todas as possibilidades ao mesmo tempo e assumir uma direção. Nem toda escolha precisa agradar a todos. Hoje, decidir traz alívio e clareza.
Capricórnio
Você sabe exatamente o que precisa ser feito, mas vem adiando por medo das consequências. O Anjo da Guarda pede coragem para assumir responsabilidades que já estão maduras. Evitar decisões agora pode atrasar avanços importantes, especialmente no campo profissional e pessoal.
Sagitário
A vontade de manter tudo em aberto começa a cobrar um preço emocional. O alerta é entender que liberdade também envolve compromisso com aquilo que você escolhe sustentar. Definir caminhos hoje evita arrependimentos mais adiante.
Mensagem do dia
Escolher dói menos do que permanecer na dúvida. Quando a decisão vem do alinhamento interno, ela fortalece e abre novos caminhos.