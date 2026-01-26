Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta segunda (26 de janeiro) traz chamado claro: encare o que está evitando e corte o que já se prolongou demais

Decisão que vinha sendo adiada cobra posicionamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 00:30

Márcia Sensitiva fez previsão de mudanças para signos
  Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O Anjo da Guarda indica que esta segunda-feira (26) não permite mais adiamentos. Questões que vêm sendo empurradas ganham peso e exigem atitude. A energia do dia favorece decisões conscientes, mesmo que desconfortáveis no primeiro momento. Para alguns signos, escolher será libertador.

Gêmeos

A indecisão pode gerar ansiedade e desgaste mental. O recado espiritual é parar de analisar todas as possibilidades ao mesmo tempo e assumir uma direção. Nem toda escolha precisa agradar a todos. Hoje, decidir traz alívio e clareza.

Capricórnio

Você sabe exatamente o que precisa ser feito, mas vem adiando por medo das consequências. O Anjo da Guarda pede coragem para assumir responsabilidades que já estão maduras. Evitar decisões agora pode atrasar avanços importantes, especialmente no campo profissional e pessoal.

Sagitário

A vontade de manter tudo em aberto começa a cobrar um preço emocional. O alerta é entender que liberdade também envolve compromisso com aquilo que você escolhe sustentar. Definir caminhos hoje evita arrependimentos mais adiante.

Mensagem do dia

Escolher dói menos do que permanecer na dúvida. Quando a decisão vem do alinhamento interno, ela fortalece e abre novos caminhos.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

