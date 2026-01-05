ASTROLOGIA

A segunda-feira (5 de janeiro) começa pedindo mais clareza emocional, foco nas prioridades e decisões conscientes

O dia favorece responsabilidade emocional, posicionamentos claros e menos adiamentos

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 02:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, dia 5 de janeiro, marca um início de semana mais objetivo, que pede organização interna e atitudes alinhadas com o que você realmente quer construir. É um bom momento para definir prioridades, estabelecer limites e agir com mais consciência emocional, sem se sobrecarregar. Veja a previsão.

Áries: O dia pede foco e menos dispersão. Escolher uma prioridade evita desgaste e aumenta sua eficiência.

Dica cósmica: Direcione sua energia para o que é essencial.

Touro: Responsabilidades podem chamar mais atenção hoje, mas você dá conta quando respeita seu ritmo. Não assuma mais do que pode.

Dica cósmica: Estabilidade vem de limites bem definidos.

Gêmeos: Conversas importantes tendem a acontecer. Seja claro e evite rodeios para não gerar mal-entendidos.

Dica cósmica: Comunicação direta economiza energia.

Câncer: Hoje favorece decisões práticas ligadas à sua segurança emocional. Confie no que faz você se sentir mais estável.

Dica cósmica: Escolhas seguras também podem ser sensíveis.

Leão: A segunda pede mais disciplina do que reconhecimento. Fazer bem feito agora traz resultados depois.

Dica cósmica: Constância vale mais que aplausos imediatos.

Virgem: Organização mental será fundamental hoje. Colocar ideias no papel ajuda a diminuir a ansiedade.

Dica cósmica: Clareza externa começa na mente.

Libra: O dia pede posicionamento. Evitar conflitos pode gerar incômodos maiores depois.

Dica cósmica: Ser honesto consigo evita desequilíbrios.

Escorpião: Hoje favorece decisões firmes. Confie no que você já percebeu e evite prolongar situações desgastantes.

Dica cósmica: Determinação traz alívio emocional.

Sagitário: A semana começa pedindo compromisso. Levar algo até o fim será mais importante do que começar algo novo.

Dica cósmica: Concluir também é uma forma de avançar.

Capricórnio: Sua postura prática ajuda a organizar o dia. Apenas cuide para não assumir responsabilidades alheias.

Dica cósmica: Liderar não é carregar tudo sozinho.

Aquário: Ideias ganham forma hoje quando você foca no que é viável agora. Menos idealização, mais ação.

Dica cósmica: Pequenos passos constroem grandes mudanças.

Peixes: O dia pede mais atenção à rotina e aos limites emocionais. Organizar-se traz mais tranquilidade.