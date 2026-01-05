Acesse sua conta
A segunda-feira (5 de janeiro) começa pedindo mais clareza emocional, foco nas prioridades e decisões conscientes

O dia favorece responsabilidade emocional, posicionamentos claros e menos adiamentos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 02:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Hoje, dia 5 de janeiro, marca um início de semana mais objetivo, que pede organização interna e atitudes alinhadas com o que você realmente quer construir. É um bom momento para definir prioridades, estabelecer limites e agir com mais consciência emocional, sem se sobrecarregar. Veja a previsão.

Áries: O dia pede foco e menos dispersão. Escolher uma prioridade evita desgaste e aumenta sua eficiência.

Dica cósmica: Direcione sua energia para o que é essencial.

Touro: Responsabilidades podem chamar mais atenção hoje, mas você dá conta quando respeita seu ritmo. Não assuma mais do que pode.

Dica cósmica: Estabilidade vem de limites bem definidos.

Gêmeos: Conversas importantes tendem a acontecer. Seja claro e evite rodeios para não gerar mal-entendidos.

Dica cósmica: Comunicação direta economiza energia.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: Hoje favorece decisões práticas ligadas à sua segurança emocional. Confie no que faz você se sentir mais estável.

Dica cósmica: Escolhas seguras também podem ser sensíveis.

Leão: A segunda pede mais disciplina do que reconhecimento. Fazer bem feito agora traz resultados depois.

Dica cósmica: Constância vale mais que aplausos imediatos.

Virgem: Organização mental será fundamental hoje. Colocar ideias no papel ajuda a diminuir a ansiedade.

Dica cósmica: Clareza externa começa na mente.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: O dia pede posicionamento. Evitar conflitos pode gerar incômodos maiores depois.

Dica cósmica: Ser honesto consigo evita desequilíbrios.

Escorpião: Hoje favorece decisões firmes. Confie no que você já percebeu e evite prolongar situações desgastantes.

Dica cósmica: Determinação traz alívio emocional.

Sagitário: A semana começa pedindo compromisso. Levar algo até o fim será mais importante do que começar algo novo.

Dica cósmica: Concluir também é uma forma de avançar.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Sua postura prática ajuda a organizar o dia. Apenas cuide para não assumir responsabilidades alheias.

Dica cósmica: Liderar não é carregar tudo sozinho.

Aquário: Ideias ganham forma hoje quando você foca no que é viável agora. Menos idealização, mais ação.

Dica cósmica: Pequenos passos constroem grandes mudanças.

Peixes: O dia pede mais atenção à rotina e aos limites emocionais. Organizar-se traz mais tranquilidade.

Dica cósmica: Estrutura também protege sua sensibilidade.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

