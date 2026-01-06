Acesse sua conta
A flor que avisa quando o clima da casa não está bom e sempre seca se a colocamos no lugar errado

Folhas murchas e partes coloridas secas: sinais claros de que o ambiente não é adequado

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:00

Folhas murchas e partes coloridas secas: sinais claros de que o ambiente não é adequado
Crédito: (Banco de imagens)

A Flor-de-Natal é uma planta bastante popular na decoração, mas muitas pessoas se surpreendem ao perceber que ela começa a secar pouco tempo depois de chegar em casa. Esse problema, na maioria das vezes, está ligado ao local onde a planta é colocada, segundo o site italiano Ciclamino.

Calor constante, pouca iluminação natural e mudanças frequentes de temperatura afetam diretamente a planta. Quando essas condições não são adequadas, a Flor-de-Natal apresenta sinais claros de estresse.

Poinsétia, a Flor-do-Natal

Poinsétia também é conhecida como a flor-do-Natal por Reprodução
Poinsétia também é conhecida como a flor-do-Natal por Reprodução
Poinsétia também é conhecida como a flor-do-Natal por Reprodução
Poinsétia também é conhecida como a flor-do-Natal por Foto: Canva/Creative Commons
1 de 4
Poinsétia também é conhecida como a flor-do-Natal por Reprodução

Calor constante prejudica a planta

Colocar a Flor-de-Natal perto de aquecedores, lareiras ou outros equipamentos que liberam calor contínuo compromete sua adaptação. O ar quente e seco ao redor da planta dificulta a manutenção do equilíbrio necessário para sua conservação.

Com o tempo, o solo passa a secar de forma irregular e as raízes são prejudicadas. Como resultado, folhas e partes coloridas começam a murchar.

Correntes de ar aceleram o ressecamento

Locais com portas e janelas muito utilizadas criam correntes de ar que a Flor-de-Natal não tolera bem. A alternância entre ar frio e quente gera um estresse constante.

Esse choque térmico provoca queda das folhas e contribui para o enfraquecimento geral da planta.

Pouca luz enfraquece a Flor-de-Natal

Ambientes escuros ou afastados da luz natural não são adequados para a Flor-de-Natal. Apesar de não gostar de sol direto, ela precisa de luz abundante e indireta.

Quando a iluminação é insuficiente, as folhas perdem força e as partes coloridas começam a perder intensidade.

Cozinha não é o melhor local

A cozinha apresenta variações constantes de temperatura, vapor e calor repentino. Esses fatores tornam o ambiente instável para a Flor-de-Natal.

Além disso, o ar seco comum nesses espaços contribui para o ressecamento das folhas ao longo do tempo.

