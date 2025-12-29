SAÚDE

A síndrome que deixa os bebês da cor azul e é um sinal de risco grave

Defeitos cardíacos, problemas pulmonares e até exposição a nitratos estão entre as causas mais comuns da chamada síndrome do bebê azul

A coloração azulada pode indicar falta de oxigênio e exige avaliação rápida, principalmente se vier com falta de ar ou dificuldade para mamar Crédito: Freepik

A síndrome do bebê azul é um termo usado para descrever a presença de cianose em recém-nascidos e bebês pequenos, ou seja, quando a pele, os lábios, as unhas ou outras regiões de pele fina ficam com tonalidade azulada ou arroxeada.

Isso pode acontecer desde o nascimento ou surgir nas primeiras semanas e meses de vida, e geralmente indica que o sangue está circulando com menos oxigênio do que o necessário. A coloração costuma aparecer com mais destaque em áreas como lábios, lóbulos das orelhas e leitos ungueais, justamente porque ali a pele é mais fina.

Em condições normais, o sangue sai do coração em direção aos pulmões, recebe oxigênio e retorna ao coração para ser distribuído ao restante do corpo. Quando há um problema no coração, nos pulmões ou no sangue, essa oxigenação pode falhar, o que explica a mudança de cor.

Além da pele azulada, alguns sintomas podem acompanhar o quadro e ajudam a reconhecer sinais de alerta. Entre eles estão irritabilidade fora do padrão, respiração rápida ou com esforço, batimentos acelerados, recusa para mamar, baixo ganho de peso, sonolência excessiva e letargia.

A orientação é procurar atendimento médico imediatamente se a coloração azulada surgir junto com falta de ar, piora progressiva, dificuldade importante para mamar, moleza ou qualquer episódio em que o bebê pareça “apagar”. Em bebês muito pequenos, alterações respiratórias e mudança de cor podem evoluir rápido, por isso a avaliação deve ser feita sem demora quando houver dúvida.

O que causa sa síndrome do bebê azul

As causas da síndrome do bebê azul podem ser congênitas ou ligadas a fatores ambientais. Uma parte importante está associada a defeitos cardíacos congênitos, como a tetralogia de fallot, que é uma combinação de alterações no coração capazes de reduzir o fluxo de sangue para os pulmões e permitir que sangue pobre em oxigênio circule pelo corpo.

Esse quadro pode envolver, por exemplo, um orifício na parede que separa os ventrículos e uma obstrução que dificulta o fluxo do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Outras alterações também podem estar relacionadas, como truncus arteriosus, quando o bebê nasce com uma artéria única para levar sangue do coração ao corpo, em vez de duas, além de casos em que a válvula pulmonar pode estar ausente.

Existem ainda condições como atresia tricúspide e atresia pulmonar, em que válvulas que deveriam direcionar o sangue em um único sentido não funcionam adequadamente, restringindo o fluxo de sangue oxigenado. Em alguns bebês, o defeito do canal atrioventricular permite a mistura de sangue oxigenado e desoxigenado, o que pode levar à cianose e a outros problemas.

A hipertensão pulmonar também entra na lista, principalmente quando as artérias dos pulmões são poucas, estreitas ou têm alterações que elevam a pressão, dificultando o fluxo sanguíneo e a oxigenação.

Uma causa importante, especialmente em bebês menores de seis meses, é a metemoglobinemia, que pode ocorrer por exposição a nitratos. Isso pode acontecer quando o bebê recebe fórmula preparada com água de poço sem controle adequado ou quando consome alimentos com alto teor de nitrato em preparações caseiras, como espinafre e beterraba.

Em bebês muito novos, o sistema gastrointestinal ainda é mais sensível e pode converter nitrato em nitrito com mais facilidade. O nitrito, ao circular no organismo, favorece a formação de metemoglobina, uma forma de hemoglobina que até pode carregar oxigênio, mas não o libera de maneira eficiente para os tecidos.

Por isso, mesmo havendo oxigênio “preso” nessa forma, o corpo não recebe o que precisa, e a tonalidade azulada pode aparecer. A metemoglobinemia também pode ser congênita em casos raros.

Além disso, fatores genéticos explicam boa parte dos defeitos cardíacos congênitos, e alguns quadros, como a síndrome de down, podem vir associados a problemas cardíacos. Condições maternas mal controladas, como diabetes tipo 2, também podem aumentar o risco de alterações no desenvolvimento do bebê.

Quando não tratada, a síndrome do bebê azul pode trazer complicações graves, porque a falta de oxigênio afeta o funcionamento de órgãos e pode comprometer o bem-estar geral, com risco de evolução fatal em situações mais severas. Para diagnosticar, o profissional de saúde faz exame físico e solicita testes conforme a suspeita clínica.

O tratamento depende da causa

Além de exames de sangue, podem ser pedidos eletrocardiograma, ecocardiograma, radiografia de tórax, cateterismo cardíaco e teste de saturação de oxigênio, entre outros, para entender a origem do problema. Se a origem for cardíaca, a prioridade é corrigir ou controlar o defeito, o que pode envolver acompanhamento especializado e procedimentos específicos.

Se a causa for metemoglobinemia por nitratos, medicamentos prescritos podem reverter o quadro, além da interrupção da fonte de exposição.

Em termos de prevenção, as causas congênitas não são evitáveis, mas dá para reduzir riscos externos com medidas práticas. Uma delas é evitar o uso de água de poço para preparar fórmulas, especialmente sem análise e controle de qualidade.

Outra é ter cuidado com alimentos ricos em nitrato, como espinafre, brócolis, beterraba e cenoura, principalmente em fases muito iniciais e sempre com orientação pediátrica. Durante a gestação, recomenda-se evitar drogas ilegais, cigarro e álcool, manter o pré-natal em dia e controlar doenças maternas, como diabetes, quando existirem.