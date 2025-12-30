NAMORO CONTURBADO?

Interesse financeiro e diferença de idade: namoro da mãe de Virginia foi marcado por críticas

Mãe de Virginia e sanfoneiro colocaram um ponto final no relacionamento de 11 meses

Felipe Sena

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:15

Margareth Serrão e Danilo Nascimento Crédito: Reprodução | Instagram

Margareth Serrão, mãe de Virginia, de 60 anos, e o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 39, anunciaram o fim do relacionamento através das redes sociais nesta terça-feira (30). Desde que assumiram o namoro em agosto deste ano, a relação dos dois foi cercada por críticas, principalmente por causa da diferença de idade dos dois.

Os dois oficializaram o relacionamento, após viverem sete meses de “affair”. O romance se tornou público após serem vistos em viagens românticas. Na época, usuários invadiram uma publicação de Margareth e detonaram o relacionamento, alguns até alegando interesses financeiros de Danilo na herança da matriarca da família de Virginia.

Inclusive, Margareth defendeu o namorado na época, após ele ser chamado de “interesseiro” por alguns usuários. A mãe de Virginia Fonseca disse que o sanfoneiro é um ‘homem com H’ e garantiu que o esposo não deixou de pagar um jantar em um encontro dos dois.

As acusações ganharam mais força após Danilo - 21 anos mais novo que Margareth - passar por uma lipoaspiração. O sanfoneiro disse que a cirurgia plástica foi uma ‘surpresa’ para a namorada, para ficar mais bonito para ela. Nas redes sociais, ele negou que o procedimento tenha sido pago pela mãe de Virginia.

Margareth também se pronunciou e disse que Danilo a avisou apenas de “última hora” e que ela não sabia que ele faria o procedimento. “Já estava embarcando para Madri porque isso já estava combinado: a Virgínia já estava aqui em Madri, e eu tinha combinado com ela que levaria os filhos dela. E ele resolveu fazer essa lipo assim, do nada. Do nada! E eu só fiquei sabendo quando já estava dentro do avião. Queria muito estar com ele agora, neste momento”, contou.

Durante o período que estiveram juntos vários usuários atacaram os dois. “Esse relacionamento óbvio que tem prazo de validade. Meu palpite é de 10 a 12 meses, até o novinho conseguir decolar na carreira”, escreveu uma pessoa. “Dar fama para seu presente de Deus? Se ele deixou a ex com um filho na barriga, imagina [o que vai fazer com] você daqui mais uns dias”, opinou outra.

Quando já estava com Margareth, Danilo passou a receber vários ataques após ser acusado de abandonar a ex-namorada, a cabeleireira Karolayne Lima, grávida. Nos Stories do Instagram, ele deu sua versão da história e expôs prints de conversas com a ex.

O relacionamento de Danilo e Karolayne chegou ao fim em outubro do ano passado. "Pra deixar bem claro que ela arrumou outra pessoa primeiro do que até então era o suposto pai! De um mês pra cá, ela me deu a notícia da gravidez dizendo que o filho era meu. Quando soube da notícia, imediatamente comprei alimentos para ela, paguei exames e remédios", declarou.

Término de Margareth Serrão e Danilo Nascimento

Margareth Serrão publicou uma nota de anúncio da separação. “Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos. Mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes. Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será”, diz um trecho.