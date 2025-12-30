Interesse financeiro e diferença de idade: namoro da mãe de Virginia foi marcado por críticas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16:15
Margareth Serrão, mãe de Virginia, de 60 anos, e o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 39, anunciaram o fim do relacionamento através das redes sociais nesta terça-feira (30). Desde que assumiram o namoro em agosto deste ano, a relação dos dois foi cercada por críticas, principalmente por causa da diferença de idade dos dois.
Os dois oficializaram o relacionamento, após viverem sete meses de “affair”. O romance se tornou público após serem vistos em viagens românticas. Na época, usuários invadiram uma publicação de Margareth e detonaram o relacionamento, alguns até alegando interesses financeiros de Danilo na herança da matriarca da família de Virginia.
Margareth Serrão e Danilo Nascimento
Inclusive, Margareth defendeu o namorado na época, após ele ser chamado de “interesseiro” por alguns usuários. A mãe de Virginia Fonseca disse que o sanfoneiro é um ‘homem com H’ e garantiu que o esposo não deixou de pagar um jantar em um encontro dos dois.
As acusações ganharam mais força após Danilo - 21 anos mais novo que Margareth - passar por uma lipoaspiração. O sanfoneiro disse que a cirurgia plástica foi uma ‘surpresa’ para a namorada, para ficar mais bonito para ela. Nas redes sociais, ele negou que o procedimento tenha sido pago pela mãe de Virginia.
Margareth também se pronunciou e disse que Danilo a avisou apenas de “última hora” e que ela não sabia que ele faria o procedimento. “Já estava embarcando para Madri porque isso já estava combinado: a Virgínia já estava aqui em Madri, e eu tinha combinado com ela que levaria os filhos dela. E ele resolveu fazer essa lipo assim, do nada. Do nada! E eu só fiquei sabendo quando já estava dentro do avião. Queria muito estar com ele agora, neste momento”, contou.
Durante o período que estiveram juntos vários usuários atacaram os dois. “Esse relacionamento óbvio que tem prazo de validade. Meu palpite é de 10 a 12 meses, até o novinho conseguir decolar na carreira”, escreveu uma pessoa. “Dar fama para seu presente de Deus? Se ele deixou a ex com um filho na barriga, imagina [o que vai fazer com] você daqui mais uns dias”, opinou outra.
Quando já estava com Margareth, Danilo passou a receber vários ataques após ser acusado de abandonar a ex-namorada, a cabeleireira Karolayne Lima, grávida. Nos Stories do Instagram, ele deu sua versão da história e expôs prints de conversas com a ex.
O relacionamento de Danilo e Karolayne chegou ao fim em outubro do ano passado. "Pra deixar bem claro que ela arrumou outra pessoa primeiro do que até então era o suposto pai! De um mês pra cá, ela me deu a notícia da gravidez dizendo que o filho era meu. Quando soube da notícia, imediatamente comprei alimentos para ela, paguei exames e remédios", declarou.
Margareth Serrão publicou uma nota de anúncio da separação. “Gostaria de compartilhar com vocês que eu e o Danilo decidimos terminar nosso relacionamento de forma amigável e respeitosa. Tivemos momentos muito felizes juntos, cheios de aprendizado e de muita gratidão por tudo que vivemos. Mas agora sentimos que é hora de seguir caminhos diferentes. Continuaremos desejando o melhor um ao outro e assim será”, diz um trecho.
Danilo também publicou um texto nas redes sociais. “Quero agradecer pelos 11 meses que vivemos juntos! 11 meses de muitas alegrias, ninguém nunca me fez sorrir como você e tenho certeza que você também foi muito feliz nesse período, não tenho absolutamente nada a reclamar, muito pelo contrário, somente agradecer!”.