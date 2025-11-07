Acesse sua conta
Adeus, sabão em pó: veja dica de ouro para deixar suas roupas de treino livres de mau cheiro

Produto simples e que todo mundo tem em casa é a solução dos seus problemas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 22:47

Mulheres treinando: musculação e academia
Mulheres treinando: musculação e academia Crédito: Shutterstock

Peças de academia costumam acumular suor, bactérias e odores difíceis de sair, mesmo após a lavagem. É por isso que o desinfetante virou o novo aliado de quem quer manter as roupas de treino limpas, cheirosas e bem cuidadas. Isso mesmo: desinfetante.

O produto ajuda a eliminar até 99,9% dos germes e fungos, prevenindo o mau cheiro típico de roupas úmidas. Além disso, garante uma sensação de frescor que o sabão e o amaciante, sozinhos, nem sempre conseguem proporcionar. Mas para aproveitar todos os benefícios, é importante saber usá-lo corretamente.

Antes de tudo, leia as instruções da etiqueta da roupa e do próprio desinfetante. Opte por versões seguras para tecidos, como o Pinho Sol Original, que pode ser usado tanto na máquina quanto na lavagem à mão. Na prática, basta diluir uma pequena quantidade do produto em água e deixar as peças de molho por cerca de 30 minutos. Depois, lave normalmente com sabão neutro.

O resultado é uma roupa de treino mais higienizada e sem cheiro de suor. O desinfetante também é indicado para quem treina ao ar livre, em academias ou estúdios com grande circulação de pessoas, já que ajuda a eliminar micro-organismos que podem ficar impregnados nos tecidos.

Evite, porém, exagerar na dose. O excesso pode causar irritações na pele sensível e danificar fibras mais delicadas. O ideal é seguir sempre a recomendação do fabricante e nunca misturar o desinfetante com alvejante ou outros produtos fortes.

Usar o desinfetante na lavagem das roupas de treino é um cuidado simples, mas que faz diferença tanto no conforto quanto na durabilidade das peças.  

Academia Musculação Treino Axila Odor Desodorante

