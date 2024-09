PREMIADA NOS EUA

Advogada baiana responsável por ‘caso Titi Gagliasso’ entra na lista das 100 afrodescendentes mais influentes do mundo

A advogada baiana Juliana Souza, que ganhou ainda mais fama após ser responsável pela maior sentença já aplicada no Brasil por racismo, vai receber o prêmio Most Influential People of African Descent (Mipad), apoiado pela ONU.