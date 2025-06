GARÇOM CUPIDO

Alain Santos une casais no bar e ajuda até a chegar ao altar; conheça a história

Com carisma e faro certeiro para o amor, garçom virou figura indispensável nas noites de Salvador

Ele já é brother, parceiro, comandante, camarada, consagrado, campeão, chefia. Pode chamar de moço ou só de garçom mesmo se quiser pedir para descer mais uma rodada. Não basta só para o garçom ser a alma do bar. Ele é também cupido com senso de direção certeiro, daquele do tipo casamenteiro que não só junta o casal, mas ajuda a chegar ao altar. Veja no vídeo a história de Alain Santos, o garçom cupido e casamenteiro. >