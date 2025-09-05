MUDANÇA RADICAL

Além de Xuxa, veja como estão outros famosos após transplante capilar

Cantora assumiu sofrer com alopecia androgenética

Felipe Sena

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 21:56

Famosos passaram por procedimento semelhante ao de Xuxa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A alopecia é uma doença que causa a perda de cabelo ou pelos em outras partes do corpo. O tema já foi amplamente abordado por famosas, como Xuxa e a atriz americana Jada Pinkett Smith, esposa do também ator Adam Smith.

Nesta semana a cantora Xuxa surpreendeu os fãs ao surgir com o couro cabeludo cheio de fios, diferentes de meses atrás quando a artista perdeu um pouco de cabelo por causa das complicações relacionadas a alopecia.

Xuxa assumiu que tem alopecia androgenética no programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga em abril deste ano. “Mulher tem medo ou vergonha de falar, ou acha que não deveria. Eu queria falar para muitas mulheres terem coragem e vontade de fazer [transplante], porque a alopecia existe”, disse a Rainha dos Baixinhos na programação matinal.

Além de Xuxa, outros famosos passaram por procedimento semelhante e exibiram os resultados nas redes sociais. Confira: