NASCIMENTO

Alexandre Pires se torna avô e posa ao lado do neto recém-nascido

Cantor comemorou nascimento do seu primeiro neto nesta quarta-feira (23)

Alexandre Pires agora é avô! O cantor de 49 anos expressou toda a sua felicidade com a novidade nesta quarta-feira (23) ao comemorar o nascimento do seu primeiro neto, chamado Ravi através das redes sociais. O recém-nascido é fruto do relacionamento entre Carol Pires, filha do artista, e seu marido Matheus Gomes. >