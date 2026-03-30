LINDA!

Alinne Moraes posa com body transparente, deixa seio à mostra e ganha elogios; veja

Atriz aparece na foto deitada na grama, se protegendo do sol

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de março de 2026 às 10:22

Alinne Moraes Crédito: Reprodução/Instagram

Alinne Moraes chamou a atenção nas redes sociais, no último domingo (29), ao publicar uma foto usando um body transparente, deixando os seios à mostra. Na imagem, a atriz aparece deitada na grama, cercada por flores vermelhas, com os braços sobre o rosto, aparentemente protegendo os olhos da luz do sol.

O maiô usado pela artista é de tule vazado, com partes transparentes. Alinne optou por não incluir uma legenda na publicação, marcando apenas a fotógrafa Graziella Farinazo.

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A foto rendeu à atriz uma série de elogios de amigos famosos. "Linda", escreveu Dani Calabresa. "Ave maria, Aline! Linda de morrer", publicou Juliana Knust. "É uma pintura! Te amo maravilhosa", disse a atriz Isadora Cruz. "Aí a gente acorda", brincou ainda Débora Nascimento. "Lindeza", disse Regiane Alves.