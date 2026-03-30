Alinne Moraes posa com body transparente, deixa seio à mostra e ganha elogios; veja

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Giuliana Mancini
Publicado em 30 de março de 2026 às 10:22
Alinne Moraes chamou a atenção nas redes sociais, no último domingo (29), ao publicar uma foto usando um body transparente, deixando os seios à mostra. Na imagem, a atriz aparece deitada na grama, cercada por flores vermelhas, com os braços sobre o rosto, aparentemente protegendo os olhos da luz do sol.
O maiô usado pela artista é de tule vazado, com partes transparentes. Alinne optou por não incluir uma legenda na publicação, marcando apenas a fotógrafa Graziella Farinazo.
Alinne Moraes
A foto rendeu à atriz uma série de elogios de amigos famosos. "Linda", escreveu Dani Calabresa. "Ave maria, Aline! Linda de morrer", publicou Juliana Knust. "É uma pintura! Te amo maravilhosa", disse a atriz Isadora Cruz. "Aí a gente acorda", brincou ainda Débora Nascimento. "Lindeza", disse Regiane Alves.
Outros seguidores também fizeram questão de deixar comentários elogiando Alinne. "Que foto maravilhosa. Linda, talentosa, artista completa. Sou fã demais!", escreveu uma pessoa. "Única no mundo, obra de arte", afirmou outra. "A beleza mais surreal que existe tem nome", falou uma terceira. "Mulher mais linda do mundo. Deusa, vc é uma dádiva", falou uma quarta.