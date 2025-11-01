Acesse sua conta
Amor e novos ciclos: Tarot destaca conexões profundas e recomeços neste sábado (1º)

Início de mês chega com energia afetiva e criativa; cartas reforçam o poder das emoções e das intenções

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 00:05

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O primeiro dia de novembro começa com o Tarot trazendo uma energia emocional, inspirada e cheia de recomeços. As cartas indicam um sábado perfeito para relaxar, cuidar de si e abrir o coração para o que vem pela frente.

Áries vibra com o As de Paus, sinal de entusiasmo e novos projetos. Touro recebe o Dez de Copas, representando harmonia familiar e alegria. Gêmeos vem com O Louco, carta de liberdade e novas aventuras.

Câncer é guiado pela Rainha de Copas, energia de afeto e empatia. Leão, com o Rei de Paus, inspira confiança e liderança. Virgem vive a influência do Seis de Ouros, que pede generosidade e equilíbrio nas trocas.

Libra é abençoado pelo As de Copas, marcando inícios amorosos e emocionais. Escorpião encontra profundidade com o Eremita, refletindo sobre o passado e o futuro. Sagitário é guiado por O Carro, que indica conquistas e avanços.

Capricórnio recebe o Nove de Ouros, carta de independência e prazer com o que se construiu. Aquário vem com o Três de Copas, energia de celebração e amizade. E Peixes encerra com O Papa, representando fé, sabedoria e propósito.

