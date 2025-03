FAMOSOS

Anamara explica romance com Pedro Bial depois de eliminação no BBB

Ex-sister esclarece boatos sobre o apresentador e relembra momento marcante do reality

H Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2025 às 12:36

Anamara e Pedro Bial Crédito: Reprodução

Anamara, ex-participante do Big Brother Brasil, se pronunciou sobre os rumores de um suposto romance com Pedro Bial, antigo apresentador do reality. Durante sua participação no Pipocômetro, na noite de segunda-feira (10), ela relembrou sua trajetória no programa e relembrou a polêmica do selinho trocado com Bial após sua eliminação. >

"Fiquei com o Bial depois que saí", disse Anamara, despertando a curiosidade do público. No entanto, logo desmentiu a especulação: "Era uma fanfic na época, e todo mundo acredita nisso até hoje". Segundo ela, o beijo foi apenas uma brincadeira e nunca houve envolvimento amoroso entre os dois.>