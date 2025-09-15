NÃO AGUENTOU

Âncora cai na gargalhada ao ver bolo de aniversário de papa Leão XIV

Elisa Veeck teve crise de riso no final do telejornal nesta segunda-feira (15)

Elis Freire

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:05

Elisa Veeck teve uma crise de riso ao vivo na CNN Brasil Crédito: Reprodução

A âncora do CNN Elisa Veeck não conseguiu conter o riso nesta segunda-feira (15) nos momentos finais do programa Live CNN. Ela que é ex "Chiquititas" (1997) caiu na gargalhada ao mostrar ao público uma foto de uma homenagem feita ao papa Leão XIV, em formato de bolo. O pontífice completou 70 anos neste domingo (14).

No momento ela encerrava o telejornal com a imagem da sobremesa que viralizou nas redes sociais, preparada por fiéis da antiga diocese do papa, na cidade de Chiclayo, no Peru. O bolo tinha o rosto do religiosa esculpido no topo em marrom e sem muita cuidado nos detalhes. Elisa declarou aos risos: "Eu me despeço com essa imagem que tá dando o que falar na internet. O que vale é a intenção, é o amor, é o afeto".

O bolo com o rosto do novo papa foi feito pela Associação de Padeiros do distrito de Monsefu, no norte de Chiclayo. Em homenagem a mais um ano completado pelo religioso, o grupo se reuniu para fazer várias representações diferentes do papa.

De dupla nacionalidade, estadunidense e peruana, Robert Francis Prevost serviu como bispo da diocese de Chiclayo, no Peru, de 2015 a 2023. Em 8 de maio deste ano, o então cardeal foi eleito sucessor do papa Francisco (1936-2025) e escolheu o nome papa Leão XIV.