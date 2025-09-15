Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Âncora cai na gargalhada ao ver bolo de aniversário de papa Leão XIV

Elisa Veeck teve crise de riso no final do telejornal nesta segunda-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:05

Elisa Veeck teve uma crise de riso ao vivo na CNN Brasil
Elisa Veeck teve uma crise de riso ao vivo na CNN Brasil Crédito: Reprodução

A âncora do CNN Elisa Veeck não conseguiu conter o riso nesta segunda-feira (15) nos momentos finais do programa Live CNN. Ela que é ex "Chiquititas" (1997) caiu na gargalhada ao mostrar ao público uma foto de uma homenagem feita ao papa Leão XIV, em formato de bolo. O pontífice completou 70 anos neste domingo (14). 

No momento ela encerrava o telejornal com a imagem da sobremesa que viralizou nas redes sociais, preparada por fiéis da antiga diocese do papa, na cidade de Chiclayo, no Peru. O bolo tinha o rosto do religiosa esculpido no topo em marrom e sem muita cuidado nos detalhes. Elisa declarou aos risos: "Eu me despeço com essa imagem que tá dando o que falar na internet. O que vale é a intenção, é o amor, é o afeto". 

Elisa Veeck

Elisa Veeck por Reprodução
Elisa Veeck por Reprodução
Elisa Veeck teve uma crise de riso ao vivo na CNN Brasil por Reprodução
1 de 3
Elisa Veeck por Reprodução

O bolo com o rosto do novo papa foi feito pela Associação de Padeiros do distrito de Monsefu, no norte de Chiclayo. Em homenagem a mais um ano completado pelo religioso, o grupo se reuniu para fazer várias representações diferentes do papa.

De dupla nacionalidade, estadunidense e peruana, Robert Francis Prevost serviu como bispo da diocese de Chiclayo, no Peru, de 2015 a 2023. Em 8 de maio deste ano, o então cardeal foi eleito sucessor do papa Francisco (1936-2025) e escolheu o nome papa Leão XIV.

Veja vídeo:

Leia mais

Imagem - Fernanda Torres completa 60 anos com recado nas redes sociais; veja

Fernanda Torres completa 60 anos com recado nas redes sociais; veja

Imagem - Ex-ator de ‘Chiquititas’ com nome vazado para ‘A Fazenda 17’ tem ligação com Fábio Jr.; entenda

Ex-ator de ‘Chiquititas’ com nome vazado para ‘A Fazenda 17’ tem ligação com Fábio Jr.; entenda

Imagem - Ator, modelo, ex-affair de Anitta: quem é o galã flagrado com irmã de Bruna Marquezine

Ator, modelo, ex-affair de Anitta: quem é o galã flagrado com irmã de Bruna Marquezine

Mais recentes

Imagem - Mulher precisa depilar dedo após fazer enxerto com pele da virilha e viraliza nas redes; entenda

Mulher precisa depilar dedo após fazer enxerto com pele da virilha e viraliza nas redes; entenda
Imagem - Imunes à traição: estes 3 signos serão os mais fiéis da semana

Imunes à traição: estes 3 signos serão os mais fiéis da semana
Imagem - Fernanda Torres completa 60 anos com recado nas redes sociais; veja

Fernanda Torres completa 60 anos com recado nas redes sociais; veja

MAIS LIDAS

Imagem - Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’
01

Político é flagrado em motel com homem casado por R$ 150: ‘Não cometi crime’

Imagem - 27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro
02

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Imagem - Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
03

Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Imagem - Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'
04

Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'