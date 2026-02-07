Anjo da Guarda pede atenção: aprenda a enxergar o que está nublado, mas bem diante dos seus olhos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11:00
O Anjo da Guarda traz uma mensagem diferente do que muitos esperam quando se fala em “melhor dia do ano”. Para dois signos, a energia não está ligada a conquistas grandiosas, anúncios impactantes ou viradas externas. O verdadeiro presente está na capacidade de enxergar valor no que sustenta a vida todos os dias, saúde, alimento, vínculos e a chance de simplesmente estar aqui.
Touro
O Anjo da Guarda mostra que o melhor dia do ano para Touro nasce do simples. Um momento de paz, uma refeição tranquila, uma conversa sem tensão ou até o silêncio confortável ganham um peso especial hoje. A mensagem é clara: prosperidade não se mede apenas pelo que se conquista, mas pelo que se mantém. Estar seguro, presente e vivo já é abundância.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Capricórnio
Para Capricórnio, este pode ser o melhor dia do ano justamente por não exigir esforço extremo. O Anjo da Guarda convida você a perceber que levantar com saúde, ter um corpo que responde, um prato de comida e pessoas que ainda caminham ao seu lado já é vitória. A cobrança constante por resultados costuma te afastar da gratidão. Hoje, o conselho é desacelerar e reconhecer que nem todo dia bom vem acompanhado de troféus. Alguns vêm em forma de estabilidade e continuidade.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
O Anjo da Guarda do dia 28 de dezembro lembra que dias bons não são raros, eles apenas passam despercebidos quando se olha só para o que falta. Reconhecer pequenas bênçãos não é conformismo, é lucidez. O melhor dia do ano pode ser aquele em que nada extraordinário acontece, mas tudo o que importa continua de pé.