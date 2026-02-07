Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Guarda pede atenção: aprenda a enxergar o que está nublado, mas bem diante dos seus olhos

Recado espiritual convida a reconhecer bênçãos nas pequenas coisas e redefinir o que realmente faz um dia ser bom

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11:00

Horóscopo, signos, zodíaco e astrologia
Horóscopo, signos, zodíaco e astrologia Crédito: Divulgação

O Anjo da Guarda traz uma mensagem diferente do que muitos esperam quando se fala em “melhor dia do ano”. Para dois signos, a energia não está ligada a conquistas grandiosas, anúncios impactantes ou viradas externas. O verdadeiro presente está na capacidade de enxergar valor no que sustenta a vida todos os dias, saúde, alimento, vínculos e a chance de simplesmente estar aqui.

Leia mais

Imagem - Marcos Palmeira é vítima de golpe envolvendo a morte de cachorro Orelha; entenda

Marcos Palmeira é vítima de golpe envolvendo a morte de cachorro Orelha; entenda

Imagem - FOTO: Jesus Luz choca ao aparecer com corpo totalmente diferente

FOTO: Jesus Luz choca ao aparecer com corpo totalmente diferente

Imagem - 'Um apartamento na cabeça': Maya Massafera choca ao revelar valor do novo cabelo

'Um apartamento na cabeça': Maya Massafera choca ao revelar valor do novo cabelo

Touro

O Anjo da Guarda mostra que o melhor dia do ano para Touro nasce do simples. Um momento de paz, uma refeição tranquila, uma conversa sem tensão ou até o silêncio confortável ganham um peso especial hoje. A mensagem é clara: prosperidade não se mede apenas pelo que se conquista, mas pelo que se mantém. Estar seguro, presente e vivo já é abundância.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
1 de 5
Touro: verde esmeralda por Reprodução

Capricórnio

Para Capricórnio, este pode ser o melhor dia do ano justamente por não exigir esforço extremo. O Anjo da Guarda convida você a perceber que levantar com saúde, ter um corpo que responde, um prato de comida e pessoas que ainda caminham ao seu lado já é vitória. A cobrança constante por resultados costuma te afastar da gratidão. Hoje, o conselho é desacelerar e reconhecer que nem todo dia bom vem acompanhado de troféus. Alguns vêm em forma de estabilidade e continuidade.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

O Anjo da Guarda do dia 28 de dezembro lembra que dias bons não são raros, eles apenas passam despercebidos quando se olha só para o que falta. Reconhecer pequenas bênçãos não é conformismo, é lucidez. O melhor dia do ano pode ser aquele em que nada extraordinário acontece, mas tudo o que importa continua de pé.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto

Moderno e prático: 3 cortes de cabelo para rejuvenescer e realinhar o rosto
Imagem - Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026

Por que esse sapato que era coisa do passado voltou com tudo para ficar na moda em 2026
Imagem - Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

Fuga, cadeia e reviravoltas marcam a semana de 'Êta Mundo Melhor!'; confira o resumo (9 a 14 de fevereiro)

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens