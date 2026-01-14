SAÚDE

Apenas 10 minutos dessa atividade simples podem dar o poder necessário para evitar que você tenha câncer

Pesquisa comprova que esforço físico curto consegue reparar danos genéticos essenciais

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:22

Entenda como dez minutos de atividade intensa fortalecem o sistema imunológico intestinal Crédito: Freepik

Muitas pessoas acreditam que precisam de horas na academia para obter benefícios reais à saúde. No entanto, uma análise publicada recentemente desmente esse mito de forma bastante surpreendente.

Cientistas descobriram que intervalos curtos de alta intensidade geram uma resposta biológica poderosa no corpo humano. Esse processo é capaz de interromper o crescimento de células perigosas no intestino.

Biologia por trás do movimento

O estudo contou com a participação de 30 voluntários que realizaram apenas dez minutos de esforço.

Esse tempo foi suficiente para que o corpo ativasse genes que protegem a estrutura do DNA. Assim, a ciência reforça que a qualidade do movimento importa mais que a duração. Além disso, a prática regular pode ser a chave para tratamentos futuros.

O autor Sam Orange afirmou em comunicado que “isso é empolgante porque abre caminho para novas maneiras de imitar ou refinar os efeitos biológicos do exercício e, potencialmente, melhorar o tratamento do câncer e seu impacto nos pacientes”.

Portanto, pequenas mudanças de hábito geram impactos gigantescos. O foco principal da pesquisa foi ajudar pessoas com sobrepeso grave.

Impacto nas proteínas vitais

A análise sanguínea revelou que 13 proteínas fundamentais tiveram seus níveis elevados após a atividade.

Entre elas, destaca-se a substância IL-6, que atua diretamente na manutenção da saúde das nossas células.

Consequentemente, o corpo passou a utilizar o oxigênio de forma eficiente. Enquanto isso, os genes que estimulam tumores perderam força durante o monitoramento laboratorial.

Os pesquisadores observaram que o metabolismo energético ficou mais ativo logo após o exercício rápido.

Dessa maneira, as células cancerígenas encontraram dificuldades reais para se multiplicarem no sistema digestivo.