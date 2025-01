SABOR DE INFÂNCIA

Após 20 anos, Kibon relança promoção “Palito Premiado”; saiba onde encontrar

O relançamento da promoção abrange a linha Fruttare

Mesmo após 20 anos do fim da campanha "Palito Premiado", é normal as pessoas darem uma conferida para ver se o palitinho do picolé tem alguma mensagem indicando que você é sortudo e ganhou outro picolé de brinde. Mas agora isso pode acontecer. A Kibon relançou uma das suas maiores promoções.