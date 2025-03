RECONCILIAÇÃO

Após briga por pensão e fala polêmica, Vampeta faz as pazes e é convidado para casamento da filha

Vampeta ainda não quitou o débito das pensões que tem com as duas filhas

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de março de 2025 às 17:49

Vampeta no aeroporto com parentes da ex-mulher seguindo para os EUA Crédito: Reprodução/ Instagram

Cinco meses após dizer que não queria pagar as pensões atrasadas para as filhas, porque "já dão pra caramba", Vampeta fez as pazes com a caçula e embarcou rumo aos Estados Unidos para encontrar Giovanna Santos, de 21 anos, e participar de seu casamento. A universitária se casa no fim de semana.>

"Eu vou entrar, sim, com ele. Desde pequena sempre foi um sonho casar. Família briga e depois vira a página. Normal. Pai e filhos brigam, né? Selada 100% nunca vai estar", diz a jovem, noiva de Caio Alexandrino.>

Nem por isso a paz está completamente selada entre o pentacampeão mundial e as filhas (ainda tem a mais velha, Gabriela, fruto do casamento com Roberta Soares). Vampeta ainda não quitou o débito que tem com as duas, pelo qual está sendo processado por elas. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.>

Em novembro de 2024, Giovanna rebateu as declarações do pai em um vídeo publicado nas redes sociais. Ela, que mora nos Estados Unidos com a mãe e a irmã, ficou indignada com a situação e explicou que o dinheiro da pensão ajuda a pagar os estudos e contas da casa. >

"Vi uma polêmica do meu pai falando sobre a pensão, mais uma vez, porque, pelo visto, isso é a única coisa que ele sabe falar. Ele disse que vai ter que pagar essa dívida e que não sabe por que paga pensão, sendo que eu e minha irmã temos 21 e 23 anos e 'damos pra c#$%*&'. Sim, esse foi o vocabulário que ele usou", iniciou ela.>