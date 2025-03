VEJA DETALHES

Após Carnaval histórico, BaianaSystem chega a SP com Navio Pirata neste sábado (8)

Desfile vai contar com as participações especiais



Fernanda Varela

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de março de 2025 às 17:03

BaianaSystem Crédito: Bob Wolfeson/divulgação

Os baianos que moram em São Paulo ou os paulistas que sonham em sentir a energia do público baiano no Carnaval, vão ter a chance de provar um gostinho do Navio Pirata da BaianaSystem. Neste sábado (8), o rupo chega a São Paulo para apresentar o “Balacobaco – O Mundo Dá Voltas”, no Ibirapuera. >

Ao longo de 16 anos, o BaianaSystem vive como o seu “Navio Pirata”, conquistando mares de gente por onde passa com uma artilharia pesada formada por um repertório musical que chama a atenção para questões sociais importantes e celebra a rica cultura soteropolitana.>

“A gente sempre foi filho da Zambiapunga, das manifestações do interior da Bahia, das máscaras, da forma que as pessoas fazem festa. Balacobaco é uma homenagem à forma que as pessoas festejam o direito de lutar e lutam pelo direito de festejar. Essas relações são ancestrais. Balacobaco retrata isso”, destacou Russo Passapusso, vocalista do BaianaSystem, sobre o tema “Balacobaco – O Mundo Dá Voltas”.>

Conhecido por reinventar a guitarra baiana e misturar rock, reggae e ritmos brasileiros, o desfile de 2025 vai contar com as participações especiais de Pitty, Melly, Sued Nunes, BNegão, Vandal e Curumin, além do poeta Luiz Carlos Bahia, fazendo a tradicional abertura do cortejo. O repertório do Bloco Navio Pirata inclui sucessos do grupo, como “Lucro (Descomprimindo)”, “Capim Guiné”, !Reza Forte”, “e outros.>

A folia começa às 15h, no Ibirapuera, com o cortejo pela Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras. Já a concentração começa às 14h e a dispersão ocorre às 18h.>

No Carnaval 2025, além de Salvador, o grupo se apresentou em Recife e São Luís, no Maranhão.>

SERVIÇO: >

Navio Pirata em São Paulo>

Quando: sábado, 8 de março, às 14h (horário da concentração). Desfile das 15h às 18h (horário da dispersão)>

Onde: av. Pedro Álvares Cabral, altura do Obelisco (concentração). Trajeto: av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras (dispersão)>