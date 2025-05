RETORNO

Após morte da filha, Lexa retorna aos palcos e desabafa: ‘Tenho conta pra pagar’

Cantora fez seu primeiro show desde a morte da filha recém-nascida e compartilhou momento com fãs nas redes

A cantora Lexa emocionou o público ao subir novamente aos palcos pela primeira vez após viver um dos períodos mais difíceis de sua vida: a perda da filha recém-nascida, Sofia. O retorno, marcado por emoção e força, ocorreu na noite deste sábado (11), e foi compartilhado com os fãs nas redes sociais. >

Nos bastidores da apresentação, Lexa gravou uma sequência de stories no Instagram mostrando a preparação para o show. Em tom descontraído, mas comovente, ela declarou: “Olha quem voltou a trabalhar, olê, olê, olâ. Tenho conta pra pagar”, demonstrando resiliência mesmo diante da dor.>

Sofia nasceu prematura, com apenas 25 semanas e 4 dias de gestação, no dia 2 de fevereiro de 2025, e faleceu três dias depois. Durante a gravidez, Lexa enfrentou um grave quadro de pré-eclâmpsia precoce — condição que provoca aumento da pressão arterial e pode causar danos graves ao organismo. A cantora também foi diagnosticada com a síndrome de HELLP, uma complicação ainda mais severa, que afeta fígado e plaquetas.>