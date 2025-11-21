CONTINUAÇÃO!

Após sucesso, ‘Tremembé’ ganha segunda temporada com Robinho e outras histórias

Segunda temporada marca novo ciclo com chegada do ex-jogador no ‘Presídio dos Famosos’

Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:29

Série mostra bastidores da prisão que abrigou criminosos envolvidos em casos que chocaram o Brasil Crédito: Reprodução

Após o sucesso de “Tremembé”, no Prime Video, a série que ficou como a mais assistida da plataforma de streaming ganhou uma segunda temporada. Através do X, antigo Twitter, a atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen, acusada de ter matado os pais, divulgou o anúncio por meio de um teaser.

No vídeo, Marina caminha ao estudar o texto da produção, e muda completamente de expressão corporal ao dizer que a série ganhou uma segunda temporada. “Eu achei que eles não fossem ir tão longe. Me enganei”, diz a atriz.

Em seguida, são exibidos gravações da chegada do ator que interpretará o jogador Robinho, condenado a 9 anos de prisão por ter participado de um estupro coletivo em uma boate na Itália. A chegada de Robinho representa uma nova fase da série.

A nova fase da série, em que tem Robinho como uma das personalidades centrais, chega no momento em que o jogador foi transferido de Tremembé, conhecido como “Presídio dos Famosos”, para o presídio de Limeira.

Além de Robinho, a segunda temporada trará também o milionário Thiago Brennand chegando na prisão. Além disso, Suzane von Richthofen continua como protagonista e enfrentará a vida fora da prisão. Semelhante, Elize Matsunaga, que esquartejou o esposo, Marcos Matsunaga, na época acionista da Yoki, tentará recomeçar no regime aberto.

A série “Tremembé” é baseada nos livros “Tremembé: O Presídio dos Famosos”, do jornalista Ulisses Campbell, além do “Diário de Tremembé: O Presídio dos Famosos”, do ex-prefeito Acir Filó, também alocado no presídio após ter sido condenado por corrupção.