Aprenda a substituir a mesa de cabeceira com item barato e que ocupa pouco espaço

Decoração prática e estilosa que deixa o ambiente mais leve

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:55


Prateleira flutuante
Prateleira flutuante Crédito: Divulgação

Uma tendência de decoração está conquistando cada vez mais adeptos e promete transformar o visual dos quartos. As mesas de cabeceira estão perdendo espaço para as prateleiras flutuantes, que chegam com um estilo mais moderno, leve e funcional, segundo destacou o portal argentino TN.

Prateleiras flutuantes

Prateleira flutuante por Divulgação
Prateleira flutuante por Divulgação
Prateleira flutuante por Divulgação
Prateleira flutuante por Divulgação
Prateleira flutuante por Divulgação
Prateleira flutuante por Divulgação
Prateleira flutuante por Divulgação
Prateleira flutuante por Divulgação
Prateleira flutuante por Divulgação
Prateleira flutuante por Divulgação
Prateleira flutuante por Divulgação
Prateleira flutuante por Divulgação
1 de 12
Prateleira flutuante por Divulgação

Além de práticas, essas prateleiras oferecem um design versátil, que combina tanto com ambientes clássicos quanto contemporâneos. O resultado é um quarto mais clean, organizado e cheio de estilo.

A tendência que moderniza os quartos

As prateleiras flutuantes surgem como uma alternativa minimalista às mesas tradicionais. Fixadas na parede, elas ajudam a liberar espaço no chão e deixam o ambiente mais leve visualmente. Essa praticidade tem sido um dos principais motivos para a popularidade da novidade.

Ao contrário das mesas convencionais, as prateleiras flutuantes permitem variar altura, tamanho e formato. Há modelos em madeira, ideais para um toque rústico, ou em melamina, que trazem modernidade ao espaço.

Outro destaque é a personalização: é possível instalar uma em cada lado da cama ou apenas uma única peça, acompanhada de uma planta, luminária ou objeto decorativo. Essa flexibilidade permite renovar o quarto sem reformas complexas.

Um toque de estilo sem esforço

A tendência mostra que não é preciso investir muito para transformar o ambiente. Com criatividade, as prateleiras flutuantes se adaptam a diferentes estilos de decoração, tornando o quarto mais funcional e aconchegante, sem perder o charme.

