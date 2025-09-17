Aprenda a substituir a mesa de cabeceira com item barato e que ocupa pouco espaço

CASA E JARDIM

Prateleira flutuante Crédito: Divulgação

Uma tendência de decoração está conquistando cada vez mais adeptos e promete transformar o visual dos quartos. As mesas de cabeceira estão perdendo espaço para as prateleiras flutuantes, que chegam com um estilo mais moderno, leve e funcional, segundo destacou o portal argentino TN.

Além de práticas, essas prateleiras oferecem um design versátil, que combina tanto com ambientes clássicos quanto contemporâneos. O resultado é um quarto mais clean, organizado e cheio de estilo.

A tendência que moderniza os quartos

As prateleiras flutuantes surgem como uma alternativa minimalista às mesas tradicionais. Fixadas na parede, elas ajudam a liberar espaço no chão e deixam o ambiente mais leve visualmente. Essa praticidade tem sido um dos principais motivos para a popularidade da novidade.

Ao contrário das mesas convencionais, as prateleiras flutuantes permitem variar altura, tamanho e formato. Há modelos em madeira, ideais para um toque rústico, ou em melamina, que trazem modernidade ao espaço.

Outro destaque é a personalização: é possível instalar uma em cada lado da cama ou apenas uma única peça, acompanhada de uma planta, luminária ou objeto decorativo. Essa flexibilidade permite renovar o quarto sem reformas complexas.

Um toque de estilo sem esforço