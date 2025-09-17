Acesse sua conta
De 1 ano para 14 dias: nova tecnologia brasileira acelera diagnóstico de autismo e TDAH

Saiba como vai funcionar

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 14:00

Saiba como uma nova tecnologia está tornando o diagnóstico de TEA e TDAH mais acessível e rápido, impactando milhares de vidas
Saiba como uma nova tecnologia está tornando o diagnóstico de TEA e TDAH mais acessível e rápido, impactando milhares de vidas

A identificação de transtornos neurológicos, como o autismo (TEA) e o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), no Brasil, muitas vezes enfrenta obstáculos significativos. O processo, que pode se estender por anos e acarretar custos elevados, acaba postergando o início de tratamentos cruciais para o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas.

Em resposta a esse desafio, a Braine, startup concebida pelo doutorando Gabriel Cirino, da USP, surge como uma solução promissora. Sua ferramenta baseada em inteligência algorítmica consegue diminuir o tempo de diagnóstico para duas semanas, com custo reduzido e a possibilidade de atendimento em regiões de difícil acesso.

Essa inovação tem como base a experiência de vida de seu criador. Gabriel, que demorou a obter seu próprio diagnóstico de TDAH e TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizado), entende a importância de agilizar esse processo e tornou sua missão pessoal ajudar a criar um futuro mais inclusivo.

A motivação por trás da tecnologia

Gabriel Cirino superou diversos obstáculos em sua trajetória acadêmica e profissional. Após 15 anos para concluir a graduação e a perda de oportunidades, ele finalmente descobriu sua neurodiversidade, o que foi um ponto de virada em sua vida.

Com acompanhamento adequado, ele completou o mestrado rapidamente e iniciou seu doutorado na USP. Inspirado por essa transformação, ele fundou a Braine. "O tratamento fez dele um ‘foguete’", e com a startup ele busca ajudar outras pessoas que ainda esperam por um diagnóstico.

Uma solução tecnológica

A Braine se destaca por sua abordagem inovadora. Usando inteligência algorítmica, a plataforma adapta os padrões da neuropsicologia para a realidade do Brasil, simplificando o processo de diagnóstico de autismo e TDAH. A tecnologia é capaz de entregar resultados precisos em poucas semanas.

Os relatórios gerados pela ferramenta oferecem um suporte valioso para médicos e psicólogos, liberando-os para se concentrar no tratamento dos pacientes. Além disso, a plataforma pode ser acessada pelo celular, garantindo maior acessibilidade e democratizando o diagnóstico em todo o país.

Impacto social e planos para o futuro

A startup vai além do diagnóstico. Integrada a sistemas como o gov.br, a Braine visa colaborar com políticas públicas, facilitando a criação de Planos Educacionais Individuais (PEI). O objetivo é gerar um impacto social positivo, principalmente para crianças neurodivergentes.

Gabriel está em busca de investidores e estabilidade para sua equipe. A visão é clara: democratizar o acesso ao diagnóstico de neurodiversidades, reduzir custos e alcançar milhares de famílias. Como ele mesmo afirma, a iniciativa é um "movimento pela inclusão e valorização da neurodiversidade".

