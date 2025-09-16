'Eles sabiam e continuaram': pesquisa aponta culpados pelo aquecimento global

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:15
O planeta nunca esteve tão quente nos últimos 125 mil anos. Cientistas confirmam que o aquecimento global não é apenas uma fase natural da Terra, mas consequência direta da ação humana.
Verão ou inverno? Os efeitos do calor
Relatórios da ONU e décadas de estudos deixam claro: a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento são os principais responsáveis pelas mudanças climáticas.
Desde a Revolução Industrial, a temperatura média da Terra já subiu 1,1 °C. E os efeitos estão por toda parte: ondas de calor mais intensas, elevação do nível do mar e aumento dos desastres naturais.
As medições feitas por estações meteorológicas, navios e satélites mostram que cada uma das últimas quatro décadas foi mais quente que a anterior. Além disso, análises de gelo, troncos de árvores e corais confirmam: a Terra nunca esteve tão aquecida nos últimos 125 mil anos.
O dióxido de carbono (CO2), principal gás de efeito estufa, disparou desde o século 19. “É indiscutível que a influência humana aqueceu a atmosfera, os oceanos e a terra”, destacou um relatório da ONU.
Modelos climáticos reforçam a conclusão: sem a emissão de gases pela atividade humana, o planeta teria se mantido estável ou até resfriado levemente.
Os sinais do aquecimento global estão por toda parte:
É verdade que a Terra já enfrentou períodos quentes antes. Mas naquela época, os humanos não existiam. Hoje, mesmo uma elevação de 5 metros no nível do mar já seria suficiente para inundar grande parte das cidades costeiras do mundo.