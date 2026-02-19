Acesse sua conta
Apresentador da Globo revela relacionamento com cirurgião-dentista: 'Ressignificando tudo'

Marcelo Pereira, do Bom Dia São Paulo, posou ao lado de Lourenço Albarello

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:39

Marcelo Pereira, âncora do Bom Dia São Paulo
Marcelo Pereira, âncora do Bom Dia São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

O jornalista Marcelo Pereira, âncora do Bom Dia São Paulo, está namorando o dentista Lourenço Albarello. O apresentador usou as redes sociais para revelar o relacionamento. Ele postou um carrossel com diversas fotos do casal em diferentes pontos turísticos ao redor do Brasil e se declarou ao amado.

“Quando a gente muda o olhar, a vida muda junto. Ressignificando tudo”, escreveu o jornalista na legenda da postagem. Nos comentários da publicação, fãs e colegas de trabalho parabenizaram Marcelo.

"Lindos! Felicidades! Eu vibro!", celebrou Sabina Simonato, com quem ele divide o comando do jornal matutino. "Tive o privilégio de ver esse amor começando de perto! Muita felicidade para esse casal tão querido, de pessoas tão maravilhosas!", escreveu Alessandro Jodar.

Lourenço Albarello tem 33 anos e é cirurgião-dentista formado pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas (FOP-Unicamp), com especialidade em prótese dentária. Ele também fez Odontopediatria na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O profissional ainda é dentista voluntário na ONG Turma do Bem, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e foi tema de reportagem no Fantástico em 2024.

Nas redes sociais, Lourenço mantém um perfil mais discreto, com pouco mais de 3,8 mil seguidores até o momento. O profissional gosta de compartilhar imagens com momentos de sua rotina profissional, viagens e fotos com a família e os amigos. Marcelo Pereira, inclusive, aparece em algumas dessas postagens.

Há dois meses, os dois comemoraram o Natal em Palmitinho, no Rio Grande do Sul, ao lado da família de Lourenço. "Felicidade que transborda ao ser acolhido e bem recebido por essa família linda", escreveu Marcelo.

