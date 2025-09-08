Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Arrotar com frequência pode ser sinal de câncer? Médicos explicam

Descubra quando o excesso de arrotos é normal e em que situações pode ser um alerta para doenças mais sérias

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:00

O arroto constante pode ser um incômodo, mas em alguns casos pode indicar problemas mais graves
O arroto constante pode ser um incômodo, mas em alguns casos pode indicar problemas mais graves Crédito: Freepik

O arroto é um ato comum e faz parte do funcionamento do nosso corpo. Ele ajuda a eliminar o excesso de ar que se acumula no trato digestivo. No entanto, quando esse hábito se torna frequente e vem acompanhado de outros sintomas, a preocupação pode surgir. Mas será que o excesso de arrotos pode, de fato, estar ligado a um câncer?

Arroto em excesso é alerta para médicos

Arrotar demais é alerta para médicos por Shutterstock
Arrotar demais é alerta para médicos por Shutterstock
Arrotar demais é alerta para médicos por Shutterstock
Arrotar demais é alerta para médicos por Shutterstock
Arrotar demais é alerta para médicos por Shutterstock
1 de 5
Arrotar demais é alerta para médicos por Shutterstock

Apesar de poder estar relacionado a um câncer no trato gastrointestinal, como estômago, pâncreas ou esôfago, o arroto excessivo, por si só, não é um sinal definitivo. Para que a suspeita de uma neoplasia surja, é bem provável que esse sintoma venha junto com outras manifestações.

Em geral, o arroto em excesso é causado por hábitos simples do dia a dia ou por condições clínicas que têm tratamento. O importante é saber identificar quando a situação merece uma atenção especial e buscar a ajuda de um profissional.

Leia mais

Imagem - Nome mais longo do Brasil com 32 letras desafia cadastros e tem significado misterioso

Nome mais longo do Brasil com 32 letras desafia cadastros e tem significado misterioso

Imagem - Pode tomar café todos os dias? Especialista garante que não e explica os riscos

Pode tomar café todos os dias? Especialista garante que não e explica os riscos

Imagem - 'Eficácia superior à aspirina': estudo mostra qual o melhor remédio para ataques cardíacos

'Eficácia superior à aspirina': estudo mostra qual o melhor remédio para ataques cardíacos

O que causa o excesso de arroto?

Arrotar é a forma do corpo expelir o excesso de ar do trato digestivo. É um ato tão comum que, segundo estudos, uma pessoa saudável pode arrotar até 30 vezes por dia. O problema surge quando a frequência aumenta muito, e isso pode acontecer por diversos motivos.

Muitas vezes, a causa é a ingestão de ar em excesso, que ocorre ao comer ou beber muito rápido, falar enquanto se alimenta ou consumir produtos como refrigerantes e chicletes. Fumar e até picos de ansiedade podem causar hiperventilação, resultando em mais arrotos.

Além disso, algumas condições médicas também podem estar por trás do problema, como gastrite, refluxo gastroesofágico, úlcera, intolerância à lactose ou infecção pela bactéria H. pylori.

Excesso de arroto pode ser sinal de câncer?

O arroto frequente não significa, de imediato, a presença de um câncer. No entanto, pode ser um sinal de alerta para condições que, se não tratadas, podem aumentar o risco de desenvolver um tumor.

A infecção pela bactéria H. pylori, por exemplo, é um desses casos. Essa bactéria pode aumentar os riscos de uma neoplasia no estômago e, por isso, deve ser tratada com medicamentos para evitar complicações.

É fundamental prestar atenção se o excesso de arrotos vem acompanhado de outros sintomas, como:

  • Perda de peso sem motivo aparente;
  • Dores abdominais;
  • Falta de apetite;
  • Desconforto na região do abdômen;
  • Sensação de saciedade mesmo após comer pouco;
  • Náuseas e vômitos, que podem incluir sangue;
  • Sangramento nas fezes.

Se você notar a persistência de um ou mais desses sintomas por duas semanas ou mais, é importante procurar um médico. O diagnóstico preciso só pode ser feito por um especialista, que pode solicitar exames como endoscopia, estudo de deglutição de bário ou tomografia computadorizada.

Mais recentes

Imagem - Odete Roitman vai sofrer atentado em Vale Tudo; veja data, suspeitos e outros detalhes

Odete Roitman vai sofrer atentado em Vale Tudo; veja data, suspeitos e outros detalhes
Imagem - Contrato de casamento com Odete Roitman terá revelação bombástica para César

Contrato de casamento com Odete Roitman terá revelação bombástica para César
Imagem - Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026

Eliana vai substituir Luciano Huck na programação de domingo da Globo em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Substituto de César Tralli no ‘Jornal Hoje’ terá aumento salarial de 50%; saiba o valor
01

Substituto de César Tralli no ‘Jornal Hoje’ terá aumento salarial de 50%; saiba o valor

Imagem - Livro de Odete Roitman em Vale Tudo vira o mais vendido do Brasil
02

Livro de Odete Roitman em Vale Tudo vira o mais vendido do Brasil

Imagem - 'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque
03

'Não me morda': surfista morto por tubarão teria gritado desesperado antes de ataque

Imagem - 3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários
04

3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários