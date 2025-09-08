SAÚDE E BEM-ESTAR

Arrotar com frequência pode ser sinal de câncer? Médicos explicam

Descubra quando o excesso de arrotos é normal e em que situações pode ser um alerta para doenças mais sérias

J Julia Teixeira

Agência Correio

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 09:00

O arroto constante pode ser um incômodo, mas em alguns casos pode indicar problemas mais graves Crédito: Freepik

O arroto é um ato comum e faz parte do funcionamento do nosso corpo. Ele ajuda a eliminar o excesso de ar que se acumula no trato digestivo. No entanto, quando esse hábito se torna frequente e vem acompanhado de outros sintomas, a preocupação pode surgir. Mas será que o excesso de arrotos pode, de fato, estar ligado a um câncer?

Apesar de poder estar relacionado a um câncer no trato gastrointestinal, como estômago, pâncreas ou esôfago, o arroto excessivo, por si só, não é um sinal definitivo. Para que a suspeita de uma neoplasia surja, é bem provável que esse sintoma venha junto com outras manifestações.

Em geral, o arroto em excesso é causado por hábitos simples do dia a dia ou por condições clínicas que têm tratamento. O importante é saber identificar quando a situação merece uma atenção especial e buscar a ajuda de um profissional.

O que causa o excesso de arroto?

Arrotar é a forma do corpo expelir o excesso de ar do trato digestivo. É um ato tão comum que, segundo estudos, uma pessoa saudável pode arrotar até 30 vezes por dia. O problema surge quando a frequência aumenta muito, e isso pode acontecer por diversos motivos.

Muitas vezes, a causa é a ingestão de ar em excesso, que ocorre ao comer ou beber muito rápido, falar enquanto se alimenta ou consumir produtos como refrigerantes e chicletes. Fumar e até picos de ansiedade podem causar hiperventilação, resultando em mais arrotos.

Além disso, algumas condições médicas também podem estar por trás do problema, como gastrite, refluxo gastroesofágico, úlcera, intolerância à lactose ou infecção pela bactéria H. pylori.

Excesso de arroto pode ser sinal de câncer?

O arroto frequente não significa, de imediato, a presença de um câncer. No entanto, pode ser um sinal de alerta para condições que, se não tratadas, podem aumentar o risco de desenvolver um tumor.

A infecção pela bactéria H. pylori, por exemplo, é um desses casos. Essa bactéria pode aumentar os riscos de uma neoplasia no estômago e, por isso, deve ser tratada com medicamentos para evitar complicações.

É fundamental prestar atenção se o excesso de arrotos vem acompanhado de outros sintomas, como:

Perda de peso sem motivo aparente;

Dores abdominais;



Falta de apetite;



Desconforto na região do abdômen;



Sensação de saciedade mesmo após comer pouco;



Náuseas e vômitos, que podem incluir sangue;



Sangramento nas fezes.

