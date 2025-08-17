CASA

Arrumar a cama todos os dias pode salvar sua produtividade, segundo especialistas

Entenda como o simples ato de arrumar a cama pode ser a chave para um dia mais produtivo

Agência Correio

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 06:30

Sua rotina matinal esconde um segredo para a organização? Descubra o poder da cama arrumada Crédito: Freepik

Iniciar a manhã com vigor e clareza mental pode parecer uma tarefa difícil, mas um gesto trivial pode ser o grande diferencial para transformar sua rotina: arrumar a cama.

Segundo especialistas, essa ação matinal transcende a mera arrumação, funcionando como um catalisador potente para a produtividade, a organização e o equilíbrio psíquico. Ao completar essa atividade, você envia um recado direto ao seu cérebro: o descanso terminou, é hora de agir.

Para Cristina Muñoz, especialista em organização, esse comportamento simboliza o fim do repouso e o começo da prontidão para enfrentar o dia.

"Fazer a cama nos dá a sensação de que somos capazes de organizar e concluir tarefas diárias", ressalta Muñoz em uma conversa com o Correio Braziliense. Essa pequena vitória matinal não só proporciona um ambiente visualmente mais agradável, mas também estimula outras decisões positivas ao longo do dia.

Arrumar a cama ao acordar é mais do que um hábito simples; é uma maneira de começar o dia com uma sensação de controle e realização. Esse gesto, além de arrumar o espaço físico, arruma a mente, preparando-a para uma jornada mais eficiente e bem-sucedida.

A primeira vitória do dia

Benefícios para a mente e corpo

Arrumar a cama vai muito além da aparência, contribuindo para a redução do estresse, melhora do foco e noites de sono mais tranquilas, pois um quarto organizado transmite calma.

Estudos apontam que rituais matinais consistentes promovem bem-estar emocional e autodisciplina. O benefício se estende à saúde física.

Vantagens além do esperado