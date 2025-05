VOCÊ SABIA?

Ator atropelado em Missão Impossível morreu horas após ser indenizado

Mark Joseph Conolly, ator de Missão Impossível 2, sofreu um acidente grave no set de filmagens do longa

Apesar do sucesso de Missão Impossível 2, os bastidores do filme foram um tanto conturbados. Durante as gravações, Mark Joseph Connolly, um ator que estava trabalhando como dublê, foi atropelado por uma motocicleta e perdeu a consciência. >

Mark quase morreu no acidente, que aconteceu em 1999, e ficou com ferimentos graves no pescoço e no braço direito, que quase foi arrancado pela moto. Após o acidente, ele decidiu processar a Paramount Pictures, responsável pelo filme.>