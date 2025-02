QUEBROU O SILÊNCIO

Ator confirma assassinato chocante da mãe e do padrasto na França

Polícia cogita envolvimento de mafiosos ou organizações criminosas no duplo homicídio

O ator Callum Kerr, conhecido por suas participações em séries como 'One Piece', 'A Roda do Tempo', 'Virgin River' e 'Hollyoaks', quebrou o silêncio sobre a chocante morte de sua mãe, Dawn Searle, e de seu padrasto, Andrew Searle, na França.>

Segundo o site Daily Mail, os corpos de Dawn e Andrew foram encontrados por um passeador de cães em Les Pesquiès, uma área rural do país. A mãe de Callum estava no lado de fora da casa, com ferimentos na cabeça e joias espalhadas ao redor dela. Andrew foi encontrado dentro da residência. As autoridades não divulgaram oficialmente os nomes das vítimas, mas vizinhos confirmaram ao Daily Mail que se tratava do casal.>