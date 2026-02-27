Ator de The Wire, Bobby J. Brown morre em incêndio, aos 62 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 11:33
O ator norte-americano Bobby J. Brown morreu na terça-feira (24), aos 62 anos, após um incêndio em um celeiro no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Conhecido por interpretar um policial na série The Wire, ele não resistiu às queimaduras e à inalação de fumaça. A informação foi divulgada inicialmente pelo site TMZ e repercutida por veículos como a revista People e o portal The Hollywood Reporter.
De acordo com o Gabinete do Médico Legista, a morte foi classificada como acidental. A causa foi descrita como “queimaduras difusas e inalação de fumaça”.
Bobby J. Brown
Segundo familiares, Brown entrou no celeiro para tentar ligar um veículo quando o incêndio teve início. Ele chegou a telefonar para um parente pedindo um extintor, mas as chamas se espalharam rapidamente e consumiram a estrutura antes que o socorro chegasse. Durante a tentativa de resgate, a esposa do ator sofreu queimaduras graves.
Além de "The Wire", Brown participou de produções como "Law & Order: Special Victims Unit", "We Own This City", "Veep", "Homicide: Life on the Street" e "The Corner". No cinema, integrou o elenco de filmes como "Amor ao Extremo" e "Tudo por Você".
Antes de se dedicar à atuação, Brown teve passagem pelo boxe profissional. A mudança de carreira aconteceu após acompanhar as filmagens de "Homeboy", estrelado por Mickey Rourke. Segundo seu agente, Albert Bramante, ele era "totalmente dedicado ao ofício" e lembrado pela generosidade com colegas de trabalho.
Testemunha de Jeová, Bobby J. Brown deixa esposa e filhos.