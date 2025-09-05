LUTO

Ator de ‘Zorra Total’ e ‘Êta Mundo Bom’, Pedro Farah morre aos 95 anos

Conhecido como Farnetto, ator tinha mais de 70 anos de carreira

Felipe Sena

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 19:52

Ator foi levado para hospital, mas não resistiu

Ele que fazia os outros rirem, hoje deu adeus aos telespectadores que viam programas de humor como “Zorra Total” e “Os Trapalhões”, o ator Pedro Farah, conhecido como Farnetto morreu aos 95 anos nesta quinta-feira (4).

Com mais de 70 anos de carreira, além das programações humorísticas, o artista fez participações em mais de 30 novelas, sendo a maioria da TV Globo.

O ator ficou conhecido por interpretar o copeiro, apelidado de forma engraçada de “múmia paralítica”, do personagem Aquiles Arquelau (Agildo Ribeiro) no “Planetas dos Macacos”, papel que ganhou versão em “Zorra Total”.

Farnetto passou mal em casa na Zona Sul do Rio de Janeiro e foi levado para o hospital Copa D’Or, em Copacabana.

De acordo com o g1, a filha do artista, Ivete Farah, teve um queda de pressão e sofreu um infarto durante a realização de procedimentos para internação no hospital.

Mesmo enfrentando leucemia crônica, o ator continuava trabalhando, inclusive participou de “Farofeiros 2” no ano passado. A produção ainda não tem data de estreia.

O corpo do ator será velado no Cemitério do Caju na manhã deste sábado (6) e depois seguirá para cremação. O artista deixa dois filhos e uma neta.

Farah era patrono de uma Escola de Artes e produtora de shows e eventos em Macaé, município do Rio, a Farah Cultural.