SUSTO

Ator Othon Bastos passa mal durante peça e é levado ao hospital

O ator de 91 anos sofreu queda de pressão durante apresentação em São Paulo, foi atendido e passa bem

O ator, Othon Bastos (91), preocupou o público na noite deste domingo (30) quando passou mal durante a apresentação do monólogo Não Me Entrego, Não! , no Sesc 14 Bis, em São Paulo. O veterano interrompeu o espetáculo por volta dos 40 minutos de encenação, comunicou que não estava se sentindo bem e deixou o palco, sendo levado ao hospital.>

A peça, que estreou na capital paulista no dia 21 de março e tem apresentações previstas até 21 de abril, traz reflexões sobre a trajetória de Othon Bastos e citações de importantes dramaturgos. Com uma carreira de sete décadas, o artista é um dos grandes nomes do teatro, cinema e televisão brasileira, tendo sido premiado recentemente com o Shell de Teatro.>