SAÚDE

Sesc Saúde Mulher oferece atendimentos gratuitos em Salvador

Unidade Móvel realiza exames de mamografia e preventivo na Ferreira Costa, nos Barris, até 11 de abril

A Unidade Móvel do Sesc Saúde Mulher está em Salvador oferecendo atendimentos gratuitos para mulheres que possuem a Credencial Sesc. A iniciativa, que busca promover a saúde feminina, acontece na Ferreira Costa, localizada nos Barris, e segue até o dia 11 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. >

Os serviços disponíveis incluem exames de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos (ou a partir dos 35 anos com solicitação médica) e preventivo (Papanicolau) para mulheres de 25 a 64 anos. Os agendamentos podem ser feitos presencialmente no local ou pelo telefone (71) 99957-1673.>

Para ser atendida, a paciente deve apresentar cópias do Cartão do SUS, RG, CPF, comprovante de residência e a Credencial Sesc atualizada. Quem precisar também pode emitir ou renovar a credencial no próprio local.>