EDUCAÇÃO

Teatroescola está com inscrições abertas para 2025 até esta segunda (31)

Candidatos podem se inscrever gratuitamente até esta segunda-feira (31) para concorrer a vagas e bolsas nos laboratórios do projeto

O Instituto de Arte e Cultura da Bahia anunciou a abertura das inscrições para o processo seletivo do Teatroescola 2025. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até esta segunda-feira (31), por meio de um formulário eletrônico. Além disso, o programa oferece a possibilidade de bolsas de estudo para os laboratórios do projeto. >

O processo seletivo será dividido em três etapas. Na primeira fase, o candidato deve preencher o formulário de inscrição e enviar um texto respondendo à pergunta: "Por que você deseja fazer parte do Teatroescola?". Na segunda etapa, os selecionados passarão por entrevistas virtuais com a comissão avaliadora.>

Quem for aprovado precisará confirmar se deseja concorrer ao programa de bolsas ou efetuar a matrícula com pagamento integral da mensalidade. Por fim, na terceira fase, os aprovados terão a matrícula confirmada após o envio da documentação necessária. As aulas ocorrem na capital.>

O Teatroescola é uma iniciativa que visa formar artistas e profissionais do teatro, oferecendo um ambiente de aprendizado prático e teórico. O edital completo com todas as informações sobre as inscrições, o programa de bolsas e os critérios de seleção está disponível para consulta. Os interessados devem ler o documento atentamente antes de realizar a inscrição.>