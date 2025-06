NAS REDES SOCIAIS

Atriz é acusada por ex de roubar e mentir sobre câncer no cérebro, aborto e gravidez

Trace Cyrus, irmão de Miley Cyrus, viveu relacionamento de sete anos com Brenda Song, que hoje é casada com Macaulay Culkin

Irmão de Miley Cyrus, o músico Trace Cyrus disparou contra a ex-namorada, Brenda Song, nos Stories do Instagram. O artista acusou a atriz de mentir sobre um diagnóstico de câncer, um aborto e gestações múltiplas ao longo do relacionamento entre eles. Os dois ficaram juntos por sete anos, entre 2010 e 2017.>

O músico continuou as acusações, e falou que a atriz teria "forjado um aborto com sangue falso cobrindo o chão do banheiro". Trace disse que ele e sua mãe, Tish Cyrus, levaram Brenda às pressas ao médico, momento em que "todas as mentiras começaram a vir à tona e [eles] perceberam que era falso". >