'CONJUNTO DA OBRA'

Atriz surpreende ao contar fetiche inusitado: 'Adoro chupar sovaco'

Nany People fez revelação ao ser questionada sobre preferências sexuais

Nany People fez uma revelação surpreendente durante uma conversa com a maquiadora Bianca DellaFancy. A atriz e humorista de 59 anos falou com naturalidade sobre seus fetiches, e contou que tem atração por axilas masculinas. Ela garantiu que o cheiro corporal é algo que pode ser extremamente excitante - mas fez algumas ressalvas. >

A artista também comentou sobre momentos marcantes do início de sua trajetória nos palcos. Ela falou sobre a primeira vez em que se montou como mulher em público. "Eu, quando criança, ia na maquiagem da mamãe e brincava. Mas me montar mulher publicamente foi no Carnaval, em Poços de Caldas [sua cidade natal], aos 18 anos. Escandalizei a cidade inteira. Foi libertador. Me vestir de mulher sempre teve um efeito terapêutico", afirmou.>

Ainda na entrevista, Nany revelou que namorou dois jogadores do Corinthians e um do Palmeiras. "Com um atleta do São Paulo, acabei virando amiga", falou, mantendo o mistério sobre as identidades dos ex-parceiros.>