Atriz volta à Globo após 8 anos e terá papel de destaque em nova novela

O último trabalho dela na emissora havia sido em 2018, na novela “O Sétimo Guardião”

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 16:13

Letícia Spiller Crédito: Reprodução

Letícia Spiller vai retornar à Globo no início de 2026 com um papel importante em “Coração Acelerado”, novela das 19h que substituirá “Dona de Mim”. A atriz viverá Janete, mãe da protagonista Agrado (Isadora Cruz), e precisará deixar a cidade onde mora após enfrentar uma série de injustiças.

Na trama, a filha de Janete realiza o sonho da mãe, construindo carreira como cantora sertaneja em dupla com Eduarda (Gabz), segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo.

O último trabalho de Letícia na Globo foi em 2018, na novela “O Sétimo Guardião”. Ao longo da carreira, ela participou de grandes produções, como “Quatro por Quatro”, “O Rei do Gado”, “Suave Veneno”, “Duas Caras”, “Viver a Vida”, “Senhora do Destino” e “Malhação”.