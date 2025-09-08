Acesse sua conta
Atriz volta à Globo após 8 anos e terá papel de destaque em nova novela

O último trabalho dela na emissora havia sido em 2018, na novela “O Sétimo Guardião”

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 16:13

Letícia Spiller
Letícia Spiller Crédito: Reprodução

Letícia Spiller vai retornar à Globo no início de 2026 com um papel importante em “Coração Acelerado”, novela das 19h que substituirá “Dona de Mim”. A atriz viverá Janete, mãe da protagonista Agrado (Isadora Cruz), e precisará deixar a cidade onde mora após enfrentar uma série de injustiças.

Na trama, a filha de Janete realiza o sonho da mãe, construindo carreira como cantora sertaneja em dupla com Eduarda (Gabz), segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo.

O último trabalho de Letícia na Globo foi em 2018, na novela “O Sétimo Guardião”. Ao longo da carreira, ela participou de grandes produções, como “Quatro por Quatro”, “O Rei do Gado”, “Suave Veneno”, “Duas Caras”, “Viver a Vida”, “Senhora do Destino” e “Malhação”.

Em paralelo à carreira, Letícia compartilhou recentemente um momento romântico com o namorado Franclim Mendes. O casal foi visto pela primeira vez em março de 2025 e confirmou o relacionamento após aparecer na pré-estreia do filme “Maré Alta”. Em homenagem ao aniversário de Franclim, a atriz publicou: “Você é um presente do universo. Sejas mais e mais feliz, meu amor! Amo-te muito”.

