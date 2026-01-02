Acesse sua conta
Baianos, Cezar Black e Aline Patriarca são vistos aos beijos em festa e web reage: ‘Fim dos tempos’

Ex-BBBs foram flagrados por Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos Maia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:11

Aline Patriarca e Cezar Black
Aline Patriarca e Cezar Black Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Cezar Black e Aline Patriarca, ambos ex-BBBs foram flagrados aos beijos durante a virada do ano em uma festa em Goiânia (GO). O registro foi feito de maneira despretensiosa por Lucas Guimarães, influenciador digital e ex-marido de Carlinhos Maia que estava na mesma festa com amigos.

Na gravação, o apresentador comemora a virada do ano abraçando duas amigas e é possível ver ao fundo o clima de intimidade entre os ex-BBBs. Os dois trocam beijos discretamente ao fundo reforçando os rumores de romance entre eles.

Aline Patriarca

Aline Patriarca comemora aniversário com festa temática "Arraiá da Aline" por Divulgação
Aline Patriarca por Reprodução/Instagram
Aline Patriarca comemou seu aniversário com festa tematica por Divulgação
Aline Patriarca por Reprodução / Redes Sociais
Aline Patriarca e Diogo Almeida vivem romance fora da casa do BBB 25 por Reprodução / Redes Sociais
Aline Patriarca ao lado de Diogo Almeida comemorando aniversário com festa temática "Arraiá da Aline" por Divulgação
Aline Patriarca por Reprodução/Globoplay/Redes Sociais
Aline Patriarca com Mani Reggo no "Arraiá da Aline" por Reprodução/Redes Sociais
Aline Patriarca por Reprodução/Redes Sociais
Aline Patriarca comemora aniversário com festa temática "Arraiá da Aline" por Divulgação
Aline Patriarca comemora aniversário com festa temática "Arraiá da Aline" por Divulgação
Aline Patriarca por Marina Silva/ CORREIO
1 de 12
Aline Patriarca comemora aniversário com festa temática "Arraiá da Aline" por Divulgação

Aline Patriarca participa de painel do Festival Negritudes Globo em Salvador

Aline Patriarca participa de painel do Festival Negritudes Globo em Salvador

Aline Patriarca e Diogo Almeida anunciam fim de namoro: 'Não somos mais um casal'

Aline Patriarca e Diogo Almeida anunciam fim de namoro: 'Não somos mais um casal'

Aline Patriarca celebra aniversário com arraiá solidário e doa alimentos em Salvador: 'Espalhar humanidade'

Aline Patriarca celebra aniversário com arraiá solidário e doa alimentos em Salvador: 'Espalhar humanidade'

Dias antes, os dois já haviam sido vistos juntos e apontados como próximos demais durante um passeio de barco no Lago Paranoá, em Brasília. Os dois também se encontraram em um navio do cantor Belo. Apesar dos rumores, Cezar Black e Aline Patriarca não se manifestaram publicamente sobre o suposto affair.

O clima de romance entre os dois ainda dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns fãs argumentaram que Aline é “bonita demais” para Cezar. “Acho que ela tava dando um fora com carinho”, comentou uma internauta.

Ex-Miss Bumbum vazou vídeo de Jenny Miranda e Cezar Black por vingança: 'Se deitou com o meu marido'

Ex-Miss Bumbum vazou vídeo de Jenny Miranda e Cezar Black por vingança: 'Se deitou com o meu marido'

Lucas Souza detona Kally Fonseca após affair de Jenny Miranda e Cezar Black: 'O mal vai chegar'

Lucas Souza detona Kally Fonseca após affair de Jenny Miranda e Cezar Black: 'O mal vai chegar'

Vídeo flagra Jenny Miranda e Cezar Black aos beijos após jantar com amigos

Vídeo flagra Jenny Miranda e Cezar Black aos beijos após jantar com amigos

“Meu Deus, uma mulher linda dessa com um gosto duvidoso”, criticou outro. Já outros compararam o possível affair com o antigo relacionamento de Aline com o empresário Diogo Almeida. “Imagina sair de Diogo Almeida pra Cézar Black? Parece pegaidnha”, disse uma pessoa. “Gente, pelo amor de Deus! Aline trocar uma pessoa como Diogo por esse aí. Olha, é o fim dos tempos”, detonou outro.

Aline Patriarca Cezar Black

