NOVO CASAL?

Baianos, Cezar Black e Aline Patriarca são vistos aos beijos em festa e web reage: ‘Fim dos tempos’

Ex-BBBs foram flagrados por Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos Maia

Felipe Sena

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:11

Aline Patriarca e Cezar Black Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Cezar Black e Aline Patriarca, ambos ex-BBBs foram flagrados aos beijos durante a virada do ano em uma festa em Goiânia (GO). O registro foi feito de maneira despretensiosa por Lucas Guimarães, influenciador digital e ex-marido de Carlinhos Maia que estava na mesma festa com amigos.

Na gravação, o apresentador comemora a virada do ano abraçando duas amigas e é possível ver ao fundo o clima de intimidade entre os ex-BBBs. Os dois trocam beijos discretamente ao fundo reforçando os rumores de romance entre eles.

Dias antes, os dois já haviam sido vistos juntos e apontados como próximos demais durante um passeio de barco no Lago Paranoá, em Brasília. Os dois também se encontraram em um navio do cantor Belo. Apesar dos rumores, Cezar Black e Aline Patriarca não se manifestaram publicamente sobre o suposto affair.

O clima de romance entre os dois ainda dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns fãs argumentaram que Aline é “bonita demais” para Cezar. “Acho que ela tava dando um fora com carinho”, comentou uma internauta.