Baianos, Cezar Black e Aline Patriarca são vistos aos beijos em festa e web reage: ‘Fim dos tempos’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 18:11
Cezar Black e Aline Patriarca, ambos ex-BBBs foram flagrados aos beijos durante a virada do ano em uma festa em Goiânia (GO). O registro foi feito de maneira despretensiosa por Lucas Guimarães, influenciador digital e ex-marido de Carlinhos Maia que estava na mesma festa com amigos.
Na gravação, o apresentador comemora a virada do ano abraçando duas amigas e é possível ver ao fundo o clima de intimidade entre os ex-BBBs. Os dois trocam beijos discretamente ao fundo reforçando os rumores de romance entre eles.
Aline Patriarca
Dias antes, os dois já haviam sido vistos juntos e apontados como próximos demais durante um passeio de barco no Lago Paranoá, em Brasília. Os dois também se encontraram em um navio do cantor Belo. Apesar dos rumores, Cezar Black e Aline Patriarca não se manifestaram publicamente sobre o suposto affair.
O clima de romance entre os dois ainda dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns fãs argumentaram que Aline é “bonita demais” para Cezar. “Acho que ela tava dando um fora com carinho”, comentou uma internauta.
“Meu Deus, uma mulher linda dessa com um gosto duvidoso”, criticou outro. Já outros compararam o possível affair com o antigo relacionamento de Aline com o empresário Diogo Almeida. “Imagina sair de Diogo Almeida pra Cézar Black? Parece pegaidnha”, disse uma pessoa. “Gente, pelo amor de Deus! Aline trocar uma pessoa como Diogo por esse aí. Olha, é o fim dos tempos”, detonou outro.