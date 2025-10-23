Baralho Cigano de quinta (23 de outubro): mensagem e conselho para os 12 signos revelam transformações e decisões importantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 00:01
O Baralho Cigano anuncia uma quinta-feira (23) marcada por mudanças e revelações. As cartas apontam um momento de virada para todos os signos do zodíaco, com mensagens que pedem coragem para agir e sabedoria para encerrar o que já cumpriu seu papel. É um dia de decisões importantes, mas também de recomeços promissores.
Confira o que o Baralho Cigano revela para cada signo hoje:
Áries – Carta da Foice
Cortes necessários se aproximam. O baralho indica o fim de um ciclo que precisa ser encerrado para que algo melhor possa surgir. Evite insistir em situações que já mostraram seu limite.
Conselho: aceite o encerramento com maturidade e confie na nova fase que começa.
Touro – Carta da Âncora
Estabilidade e firmeza emocional marcam o dia. O baralho mostra segurança em decisões práticas e fortalecimento de vínculos. É hora de se manter fiel aos seus valores.
Conselho: confie no que construiu e mantenha a calma diante de pressões externas.
Gêmeos – Carta do Jardim
A energia da sociabilidade se destaca. Convites, encontros e boas conversas podem trazer oportunidades inesperadas. Esteja aberto ao diálogo.
Conselho: use a comunicação como ponte para conquistar novos caminhos.
Câncer – Carta da Estrela
Sorte e proteção espiritual acompanham o signo. Uma boa notícia ou uma resposta esperada pode chegar. O dia será ideal para renovar a fé.
Conselho: confie na sua intuição, ela está sendo guiada por algo maior.
Leão – Carta da Montanha
Um obstáculo aparece, mas vem para testar sua paciência. O desafio é temporário e pode te fortalecer. Evite agir por impulso.
Conselho: mantenha a confiança e não desista antes do tempo certo.
Virgem – Carta dos Pássaros
Conversas importantes e decisões rápidas marcam o dia. O baralho pede atenção a fofocas e mal-entendidos. Use o diálogo com leveza.
Conselho: não se envolva em discussões pequenas, preserve sua energia.
Libra – Carta do Sol
Claridade e sucesso em algo que vinha gerando dúvidas. O baralho traz reconhecimento e alegria, além de boas surpresas em assuntos afetivos.
Conselho: agradeça pelas bênçãos e compartilhe boas vibrações com quem está ao seu redor.
Escorpião – Carta da Cruz
O dia pode trazer lembranças ou responsabilidades pesadas, mas tudo isso tem um propósito de amadurecimento.
Conselho: encare o momento como aprendizado e evite carregar culpas antigas.
Sagitário – Carta da Chave
Portas se abrem. Uma solução esperada pode finalmente se concretizar. O baralho revela o poder de decisão em suas mãos.
Conselho: escolha com sabedoria e não desperdice as chances que o destino oferece.
Capricórnio – Carta dos Lírios
Equilíbrio e harmonia cercam o signo. Um clima de paz retorna, especialmente nas relações pessoais.
Conselho: valorize a tranquilidade e aproveite o momento para descansar a mente.
Aquário – Carta do Navio
Movimentos e mudanças positivas estão a caminho. Pode haver planos de viagem, mudança de trabalho ou de rotina.
Conselho: não tema o novo, pois é exatamente nele que o crescimento se manifesta.
Peixes – Carta do Coração
O amor e a sensibilidade ganham destaque. A energia emocional está alta e favorece reconciliações ou declarações sinceras.
Conselho: confie nos sentimentos, mas mantenha os pés no chão para não se iludir.
O Baralho Cigano desta quinta (23) reforça que as mudanças fazem parte da evolução. Quem souber acolher os sinais e agir com sabedoria poderá transformar desafios em bênçãos.