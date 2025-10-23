Acesse sua conta
Baralho Cigano de quinta (23 de outubro): mensagem e conselho para os 12 signos revelam transformações e decisões importantes

É um dia de decisões importantes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 00:01

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Reprodução

O Baralho Cigano anuncia uma quinta-feira (23) marcada por mudanças e revelações. As cartas apontam um momento de virada para todos os signos do zodíaco, com mensagens que pedem coragem para agir e sabedoria para encerrar o que já cumpriu seu papel. É um dia de decisões importantes, mas também de recomeços promissores.

Confira o que o Baralho Cigano revela para cada signo hoje:

Áries – Carta da Foice

Cortes necessários se aproximam. O baralho indica o fim de um ciclo que precisa ser encerrado para que algo melhor possa surgir. Evite insistir em situações que já mostraram seu limite.

Conselho: aceite o encerramento com maturidade e confie na nova fase que começa.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Touro – Carta da Âncora

Estabilidade e firmeza emocional marcam o dia. O baralho mostra segurança em decisões práticas e fortalecimento de vínculos. É hora de se manter fiel aos seus valores.

Conselho: confie no que construiu e mantenha a calma diante de pressões externas.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Gêmeos – Carta do Jardim

A energia da sociabilidade se destaca. Convites, encontros e boas conversas podem trazer oportunidades inesperadas. Esteja aberto ao diálogo.

Conselho: use a comunicação como ponte para conquistar novos caminhos.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Câncer – Carta da Estrela

Sorte e proteção espiritual acompanham o signo. Uma boa notícia ou uma resposta esperada pode chegar. O dia será ideal para renovar a fé.

Conselho: confie na sua intuição, ela está sendo guiada por algo maior.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Leão – Carta da Montanha

Um obstáculo aparece, mas vem para testar sua paciência. O desafio é temporário e pode te fortalecer. Evite agir por impulso.

Conselho: mantenha a confiança e não desista antes do tempo certo.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Virgem – Carta dos Pássaros

Conversas importantes e decisões rápidas marcam o dia. O baralho pede atenção a fofocas e mal-entendidos. Use o diálogo com leveza.

Conselho: não se envolva em discussões pequenas, preserve sua energia.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Libra – Carta do Sol

Claridade e sucesso em algo que vinha gerando dúvidas. O baralho traz reconhecimento e alegria, além de boas surpresas em assuntos afetivos.

Conselho: agradeça pelas bênçãos e compartilhe boas vibrações com quem está ao seu redor.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Escorpião – Carta da Cruz

O dia pode trazer lembranças ou responsabilidades pesadas, mas tudo isso tem um propósito de amadurecimento.

Conselho: encare o momento como aprendizado e evite carregar culpas antigas.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Sagitário – Carta da Chave

Portas se abrem. Uma solução esperada pode finalmente se concretizar. O baralho revela o poder de decisão em suas mãos.

Conselho: escolha com sabedoria e não desperdice as chances que o destino oferece.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Capricórnio – Carta dos Lírios

Equilíbrio e harmonia cercam o signo. Um clima de paz retorna, especialmente nas relações pessoais.

Conselho: valorize a tranquilidade e aproveite o momento para descansar a mente.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Aquário – Carta do Navio

Movimentos e mudanças positivas estão a caminho. Pode haver planos de viagem, mudança de trabalho ou de rotina.

Conselho: não tema o novo, pois é exatamente nele que o crescimento se manifesta.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Peixes – Carta do Coração

O amor e a sensibilidade ganham destaque. A energia emocional está alta e favorece reconciliações ou declarações sinceras.

Conselho: confie nos sentimentos, mas mantenha os pés no chão para não se iludir.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

O Baralho Cigano desta quinta (23) reforça que as mudanças fazem parte da evolução. Quem souber acolher os sinais e agir com sabedoria poderá transformar desafios em bênçãos.

