Baralho Cigano desta sexta (24 de outubro): mudanças e revelações mudarão seu destino; veja carta e recado para os 12 signos

É um dia de decisões importantes

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 00:00

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A sexta-feira (24) chega iluminada pela carta O Sol, símbolo de clareza, conquistas e recomeços. Ela anuncia um dia de revelações e decisões, em que verdades vêm à tona e caminhos se abrem. A energia favorece o amor sincero, as reconciliações e os passos firmes rumo a algo novo. É tempo de deixar o medo para trás e seguir com confiança.

Confira o que o Baralho Cigano revela para cada signo hoje:

Áries



Carta: O Chicote

Conselho: Evite discussões impulsivas. Use sua energia para agir com foco e concluir o que estava pendente.

Touro

Carta: A Âncora

Conselho: Estabilidade e segurança. Fortaleça laços afetivos e mantenha firmeza nas metas profissionais.

Gêmeos

Carta: Os Caminhos

Conselho: Escolhas importantes se aproximam. Escute a razão e o coração antes de decidir.

Câncer

Carta: A Lua

Conselho: Emoções intensas e intuição em alta. Confie no que sente, mas não se deixe dominar pela nostalgia.

Leão

Carta: O Sol

Conselho: Brilho pessoal e vitórias. A sexta traz reconhecimento e boas surpresas no campo afetivo.

Virgem

Carta: A Foice

Conselho: É hora de encerrar o que já não faz sentido. Ao cortar o excesso, você cria espaço para o novo.

Libra

Carta: O Coração

Conselho: O amor ganha força. Permita-se viver sentimentos verdadeiros e deixe a reciprocidade guiar suas relações.

Escorpião

Carta: O Caixão

Conselho: Um ciclo se encerra e outro começa. Transformações internas trarão mais equilíbrio e poder pessoal.

Sagitário

Carta: O Trevo

Conselho: A sorte sopra a seu favor, mas exige atenção. Aproveite as pequenas chances que surgirem.

Capricórnio

Carta: O Livro

Conselho: Um segredo pode vir à tona. Observe mais do que fala e aprenda com o que for revelado.

Aquário

Carta: As Estrelas

Conselho: Sonhos antigos voltam a se alinhar com o presente. Acredite nas suas ideias e siga firme na direção certa.

Peixes

Carta: O Jardim

Conselho: O contato com pessoas novas pode abrir portas. Mostre-se, circule e compartilhe o que tem de melhor.

