Baralho Cigano desta sexta (24 de outubro): mudanças e revelações mudarão seu destino; veja carta e recado para os 12 signos

Fernanda Varela
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 00:00
A sexta-feira (24) chega iluminada pela carta O Sol, símbolo de clareza, conquistas e recomeços. Ela anuncia um dia de revelações e decisões, em que verdades vêm à tona e caminhos se abrem. A energia favorece o amor sincero, as reconciliações e os passos firmes rumo a algo novo. É tempo de deixar o medo para trás e seguir com confiança.
Confira o que o Baralho Cigano revela para cada signo hoje:
Áries
Carta: O Chicote
Conselho: Evite discussões impulsivas. Use sua energia para agir com foco e concluir o que estava pendente.
Touro
Carta: A Âncora
Conselho: Estabilidade e segurança. Fortaleça laços afetivos e mantenha firmeza nas metas profissionais.
Gêmeos
Carta: Os Caminhos
Conselho: Escolhas importantes se aproximam. Escute a razão e o coração antes de decidir.
Câncer
Carta: A Lua
Conselho: Emoções intensas e intuição em alta. Confie no que sente, mas não se deixe dominar pela nostalgia.
Leão
Carta: O Sol
Conselho: Brilho pessoal e vitórias. A sexta traz reconhecimento e boas surpresas no campo afetivo.
Virgem
Carta: A Foice
Conselho: É hora de encerrar o que já não faz sentido. Ao cortar o excesso, você cria espaço para o novo.
Libra
Carta: O Coração
Conselho: O amor ganha força. Permita-se viver sentimentos verdadeiros e deixe a reciprocidade guiar suas relações.
Escorpião
Carta: O Caixão
Conselho: Um ciclo se encerra e outro começa. Transformações internas trarão mais equilíbrio e poder pessoal.
Sagitário
Carta: O Trevo
Conselho: A sorte sopra a seu favor, mas exige atenção. Aproveite as pequenas chances que surgirem.
Capricórnio
Carta: O Livro
Conselho: Um segredo pode vir à tona. Observe mais do que fala e aprenda com o que for revelado.
Aquário
Carta: As Estrelas
Conselho: Sonhos antigos voltam a se alinhar com o presente. Acredite nas suas ideias e siga firme na direção certa.
Peixes
Carta: O Jardim
Conselho: O contato com pessoas novas pode abrir portas. Mostre-se, circule e compartilhe o que tem de melhor.
Nesta sexta, a força do Sol ilumina decisões que estavam presas no escuro. Leão, Escorpião e Virgem são os mais impactados, cada um à sua maneira: um brilha, o outro renasce, e o terceiro se liberta.