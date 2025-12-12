Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bárbara Evans desabafa sobre pânico em voo com turbulência extrema: 'Achei que a gente fosse morrer'

Com lágrimas nos olhos, influenciadora falou que piloto tentou pousar mais de quatro vezes, sem sucesso

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:53

Bárbara Evans
Bárbara Evans Crédito: Reprodução/Instagram

Bárbara Evans usou as redes sociais, na noite da última quinta-feira (11), para fazer um desabafo sobre um dos momentos mais assustadores que já vivenciou. Com lágrimas nos olhos, a influenciadora disse que enfrentou um voo com turbulência extrema ao sair do Rio de Janeiro para São Paulo. O susto foi tão grande que a modelo relatou que não achou que sobreviveria.

"Ontem foi o maior susto da minha vida, eu realmente achei que a gente fosse morrer. Só hoje tá caindo a ficha", começou, visivelmente emocionada. 

Bárbara Evans e filhos

Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta
1 de 21
Bárbara Evans e filhos por Reprodução/Instagram @bucosta

Ela falou que o avião tinha como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mas as condições climáticas eram severas. Segundo Bárbara, os ventos eram de aproximadamente 100 km/h, causados por um ciclone, e o pouso no local se tornou praticamente impossível. "O piloto tentou pousar em Congonhas mais de quatro vezes", contou.

A aeronave então foi redirecionada para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. "A gente foi parar em Campinas, pegamos um carro alugado e viemos até em casa. Porque o pessoal queria que a gente pegasse o voo de volta para Congonhas, para tentar descer em Congonhas, coisa que o piloto [tentou] mais de 4 vezes", explicou Bárbara, que preferiu não arriscar um novo voo e seguiu de carro.

"Eu agradeço que a vida segue. Podia ser o encerramento ontem, e não foi. Então tô muito agradecida. Hoje vou valorizar muito mais cada segundo da minha vida. Cada segundo com meus filhos", prometeu.

Barbara Evans

Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Bárbara Evans teve gêmeos por Reproduçao
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram
Barbara Evans conta que seu filho foi internado por Reprodução / Redes Sociais
Bárbara Evans falou sobre o estado de saúde de Antônio por Reprodução/Instagram
Barbara Evans e filha Ayla, de 4 anos por Reprodução / Redes Sociais
1 de 13
Família de Barbara Evans por Reprodução / Instagram

A influenciadora também aproveitou o momento para desabafar sobre as críticas constantes que recebe nas redes sociais. "Eu tô cansada. Tô cansada de ler comentários de que não faço nada, de que vivo do dinheiro do meu marido, de que as babás criam os meus filhos", desabafou a mãe de Ayla, de 3 anos, e Álvaro e Antônio, de 2 anos, frutos do casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

"Não falem que eu não sou mãe, que não sou esposa, que não trabalho, vocês não sabem da minha vida. Não julguem sem saber", finalizou.

Leia mais

Imagem - A Fazenda 17 entra em modo turbo; entenda como será a última semana do reality

A Fazenda 17 entra em modo turbo; entenda como será a última semana do reality

Imagem - Tiago Leifert expõe mania inusitada de apresentador da Globo: 'Fazia flexão para inchar o braço'

Tiago Leifert expõe mania inusitada de apresentador da Globo: 'Fazia flexão para inchar o braço'

Imagem - Confira 8 ex-BBBs que não venceram o reality, mas ficaram milionários

Confira 8 ex-BBBs que não venceram o reality, mas ficaram milionários

Tags:

Avião Voo Bárbara Evans

Mais recentes

Imagem - Lore Improta abre o coração sobre a segunda gravidez e revela como tem vivido uma fase mais leve

Lore Improta abre o coração sobre a segunda gravidez e revela como tem vivido uma fase mais leve
Imagem - Sorte e amor se abrem para 3 signos nesta sexta-feira (12 de dezembro)

Sorte e amor se abrem para 3 signos nesta sexta-feira (12 de dezembro)
Imagem - O que fazer para o cabelo parar de cair e ganhar força depois dos 50 anos

O que fazer para o cabelo parar de cair e ganhar força depois dos 50 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
01

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
02

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
03

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador

Imagem - Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo
04

Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo