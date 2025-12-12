ABALADA

Bárbara Evans desabafa sobre pânico em voo com turbulência extrema: 'Achei que a gente fosse morrer'

Com lágrimas nos olhos, influenciadora falou que piloto tentou pousar mais de quatro vezes, sem sucesso

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:53

Bárbara Evans usou as redes sociais, na noite da última quinta-feira (11), para fazer um desabafo sobre um dos momentos mais assustadores que já vivenciou. Com lágrimas nos olhos, a influenciadora disse que enfrentou um voo com turbulência extrema ao sair do Rio de Janeiro para São Paulo. O susto foi tão grande que a modelo relatou que não achou que sobreviveria.

"Ontem foi o maior susto da minha vida, eu realmente achei que a gente fosse morrer. Só hoje tá caindo a ficha", começou, visivelmente emocionada.

Ela falou que o avião tinha como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mas as condições climáticas eram severas. Segundo Bárbara, os ventos eram de aproximadamente 100 km/h, causados por um ciclone, e o pouso no local se tornou praticamente impossível. "O piloto tentou pousar em Congonhas mais de quatro vezes", contou.

A aeronave então foi redirecionada para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. "A gente foi parar em Campinas, pegamos um carro alugado e viemos até em casa. Porque o pessoal queria que a gente pegasse o voo de volta para Congonhas, para tentar descer em Congonhas, coisa que o piloto [tentou] mais de 4 vezes", explicou Bárbara, que preferiu não arriscar um novo voo e seguiu de carro.

"Eu agradeço que a vida segue. Podia ser o encerramento ontem, e não foi. Então tô muito agradecida. Hoje vou valorizar muito mais cada segundo da minha vida. Cada segundo com meus filhos", prometeu.

A influenciadora também aproveitou o momento para desabafar sobre as críticas constantes que recebe nas redes sociais. "Eu tô cansada. Tô cansada de ler comentários de que não faço nada, de que vivo do dinheiro do meu marido, de que as babás criam os meus filhos", desabafou a mãe de Ayla, de 3 anos, e Álvaro e Antônio, de 2 anos, frutos do casamento com o empresário Gustavo Theodoro.