COM SAUDADE?

BBB 25: Mãe de Vitória Strada detona Mateus: 'Preferiu trair ela'

Marisete Strada diz que amizade do arquiteto com a filha acabou

Mãe de Vitória Strada, participante do Big Brother Brasil 25, Marisete Strada detonou o ex-BBB Mateus Pires. Tudo começou quando o arquiteto postou na rede social X, antigo Twitter, um vídeo de momentos deles no jogo, dizendo estar com saudade da atriz. Marisete comentou e acusou-o de traição no jogo.>