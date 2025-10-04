Acesse sua conta
Beber líquidos durante as refeições faz mal? Especialistas esclarecem o mito

Especialistas revelam as melhores e piores bebidas para acompanhar o prato

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 14:00

Ao contrário do que diz o senso comum, beber um pouco de líquido pode até ajudar na deglutição
Ao contrário do que diz o senso comum, beber um pouco de líquido pode até ajudar na deglutição Crédito: Freepik

Você já parou de beber água durante o almoço com medo de "diluir" o estômago? Essa crença é popular, mas a ciência tem uma notícia para você: consumir líquidos enquanto come não atrapalha a digestão. Na verdade, segundo estudos, o consumo de água durante a refeição pode ser uma boa ideia, já que o líquido auxilia na deglutição, especialmente de alimentos secos ou mais difíceis de mastigar.

De acordo com especialistas, o segredo para não ter desconforto reside na moderação e na escolha da bebida. "Consumir água durante as refeições, em quantidades moderadas, não oferece riscos à saúde. Não há evidências científicas sólidas que comprovem que a ingestão de água dilua os sucos gástricos ou comprometa o processo digestivo", afirma a nutricionista Maiara Soares, doutora em Ciência da Saúde pela USP.

