ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Beber líquidos durante as refeições faz mal? Especialistas esclarecem o mito

Especialistas revelam as melhores e piores bebidas para acompanhar o prato

Agência Correio

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 14:00

Ao contrário do que diz o senso comum, beber um pouco de líquido pode até ajudar na deglutição Crédito: Freepik

Você já parou de beber água durante o almoço com medo de "diluir" o estômago? Essa crença é popular, mas a ciência tem uma notícia para você: consumir líquidos enquanto come não atrapalha a digestão. Na verdade, segundo estudos, o consumo de água durante a refeição pode ser uma boa ideia, já que o líquido auxilia na deglutição, especialmente de alimentos secos ou mais difíceis de mastigar.

De acordo com especialistas, o segredo para não ter desconforto reside na moderação e na escolha da bebida. "Consumir água durante as refeições, em quantidades moderadas, não oferece riscos à saúde. Não há evidências científicas sólidas que comprovem que a ingestão de água dilua os sucos gástricos ou comprometa o processo digestivo", afirma a nutricionista Maiara Soares, doutora em Ciência da Saúde pela USP.

Assim como a nutricionista, a gastroenterologista Débora Poli desmistifica a ideia da diluição. Pois é, a médica do Hospital Sírio-Libanês explica que o estômago é eficiente: tudo o que cai dentro dele gera um estímulo para que o corpo produza as substâncias digestivas necessárias, incluindo a água.

A água não dilui os sucos gástricos?

O medo de que o líquido enfraqueça as enzimas é infundado. A gastroenterologista Débora Poli enfatiza que a produção de substâncias é feita a partir de estímulos.

"Essa ideia de que a água talvez vá diluir as enzimas não é verdade. Vamos produzir as substâncias necessárias a partir de estímulos. A água e outros líquidos podem participar do estímulo. Se a gente tomar um suco, ele tem nutrientes que também vão precisar ser digeridos e o corpo vai produzir substâncias necessárias." Desse modo, o organismo ajusta a produção conforme o que está sendo ingerido.

Como funciona a digestão, afinal?

Portanto, para entender por que a água não é vilã, precisamos lembrar como a digestão começa. O processo inicia na boca com a mastigação e a ação das enzimas salivares.

Em seguida, o alimento desce pelo esôfago e chega ao estômago, onde os sucos gástricos entram em cena para desintegrar os alimentos. O percurso continua no intestino delgado, onde a bile e as enzimas pancreáticas atuam na quebra e absorção dos nutrientes.

Se sentir estufado, o que pode ser?

A ingestão excessiva, principalmente de bebidas gaseificadas, é o que realmente pode causar desconforto e estufamento. A maioria das bebidas com gás possui outros aditivos, como excesso de açúcar, cafeína, corante e conservante, que contribuem para maior fermentação e sintomas gástricos.

Desse modo, para a maioria das pessoas saudáveis, a água em doses moderadas não deve ser a causa de gases ou inchaço.

Todo líquido é liberado?

Entretanto, é vital fazer boas escolhas. Refrigerantes, bebidas alcoólicas e sucos açucarados são desaconselhados. A nutricionista Lara Natacci alerta que, quando consumimos essas calorias líquidas, o corpo não “compensa” reduzindo a quantidade de comida ingerida.

Ou seja, você come o mesmo e ainda soma as calorias da bebida, o que pode prejudicar sua saúde a longo prazo.

Qual o melhor tipo e a quantidade ideal?

A recomendação é clara: optar por água, sucos naturais sem açúcar ou chás não adoçados. Além disso, a moderação é chave. Maiara Soares recomenda beber lentamente e em pequenas quantidades.