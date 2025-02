DOR E SUPERAÇÃO

'Beirei a morte tentando salvar minha filha', diz Lexa sobre luta contra pré-eclâmpsia

Cantora relata a angústia enfrentada durante a gestação e a luta pela vida de sua filha, Sofia, que faleceu após três dias de nascimento

Em uma entrevista emocionante ao "Fantástico" deste domingo (23), Lexa compartilhou os detalhes dolorosos de sua luta contra a pré-eclâmpsia e a perda de sua filha, Sofia. A cantora e seu marido, Ricardo Vianna, falaram abertamente sobre a difícil jornada vivida durante a gestação e as consequências devastadoras da doença. >

“Beirei a morte tentando salvar minha filha”, revelou Lexa , descrevendo o momento angustiante em que o médico lhe explicou os riscos da gravidez e a necessidade de priorizar sua saúde para garantir sua sobrevivência. A cantora contou que, apesar do diagnóstico grave, estava determinada a ir até seus limites para garantir a vida de sua filha.>

Durante a gestação, Lexa seguiu um pré-natal rigoroso, mas foi alertada por sua médica sobre os riscos elevados de pré-eclâmpsia, uma condição perigosa que afeta a pressão arterial e pode comprometer órgãos vitais. “Minha pressão estava controlada, mas algo estava errado. A médica me internou imediatamente para monitoramento, mesmo eu me sentindo bem”, disse a cantora, que foi internada com 24 semanas de gestação.>